Evo Morales: "Bolivia está siendo gobernada por Estados Unidos"

Camino a los comicios presidenciales del 6 de septiembre, Evo Morales aseguró que se el Movimiento al Socialismo (MAS) se presentará y ganará las elecciones, algo que genera mucho temor en el sector golpista que lo derrocó. En diálogo exclusivo con El Destape Radio, aseguró que actualmente "Bolivia está gobernada por Estados Unidos".

"Mi gran deseo es que puedan garantizarse las elecciones", dijo el presidente boliviano derrocado por un Golpe de Estado. En una entrevista con Dady Brieva, analizó que "hay intereses externos que no permiten que haya comicios", pero aseguró: "Nosotros vamos y saben que vamos a ganar". En relación a esto, apuntó que "la gente está indignada, decepcionada, tienen un gobierno nefasto".

Morales sostuvo que los gobiernos populares son tumbados, a veces, de forma democrática (mediante el Congreso) y otras veces mediante la violencia. "En Bolivia no hay golpe congresal sino cívico militar policial", sentenció.

Por eso, remarcó que "es importante estar con los pueblos y los movimientos sociales" y destacó que el MAS busca la "igualdad y que las mayorías decidan el destino de nuestros países". Para lograrlo, aseguró que es necesario tener una UNASUR fortalecida, no sólo para analizar las medidas de gestión sino también para enfrentar el coronavirus.

En ese sentido, destacó que en Bolivia, al igual que en la Argentina, "los neoliberales pedían mercado y ahora piden Estado. Los que peleamos para tener un Estado fuerte, no sólo regulador sino inversor, no nos equivocamos". Y comparó la situación dramática que viven países como Brasil y Chile.

Pero Morales también abordó cuestiones personales. Consultado por el origen de su nombre, con gran coincidencia con el de Eva Perón, contó que su padre le explicó que lo eligió en base al calendario. Cada fecha tiene un nombre particular. La suya, la del 26 de octubre, indicaba Luciano o Evaristo. Al padre de Evo no le gustaba ninguno, pero jugó con Evaristo y eligió el nombre. Pese a no haber estado inspirado en Evita, aclaró: "Soy admirador de Perón".