Fuga de cerebros en EEUU: Trump enfrenta la salida de 154.000 trabajadores

Miembros de un sindicato sostienen carteles el día de una manifestación en apoyo a los trabajadores federales durante una protesta en hora punta frente a la estación de metro L'Enfant Plaza en Washington, D.C., EEUU

Más de 150.000 empleados estatales abandonarán esta semana la nómina del gobierno de Estados Unidos tras aceptar sus jubilaciones anticipadas. Se trata del mayor éxodo de funcionarios en un año en casi ocho décadas, lo que desencadenará una pérdida de experiencia institucional, según sindicatos y expertos.

Este martes empiezan las renuncias oficiales de los trabajadores que optaron por un programa incentivado por la gestión del presidente Donald Trump, que los mantuvo en la plantilla hasta septiembre de este año. Estas bajas son parte del plan del republicano para reducir la fuerza de trabajo federal, combinando incentivos financieros con amenazas de despido para aquellos que rechazaron la oferta. Según la oficina de Recursos Humanos del Gobierno federal, muchos dejaron sus agencias hace meses.

"Se tardan años en adquirir los conocimientos y la experiencia necesarios para llevar a cabo los programas gubernamentales que dirigen estas personas. Ahora gran parte de esos conocimientos se van", dijo el profesor de la Escuela Ford de Políticas Públicas de la Universidad de Michigan, Don Moynihan, a la agencia Reuters. También explicó que la pérdida de experiencia dificulta la labor de muchos organismos, según las entrevistas realizadas a una docena de anteriores y actuales empleados públicos y responsables sindicales.

Los programas de bajas incentivadas afectaron negativamente a una amplia gama de actividades del Gobierno, como la previsión meteorológica, la seguridad alimentaria, los programas sanitarios y los proyectos espaciales, según detalló este medio. "Ha provocado un trastorno masivo en las oficinas de todo el país", señaló el director legislativo de la Organización de Empleados del Servicio Meteorológico Nacional, Tom Fahy.

El mayor éxodo en 80 años

En el Servicio Meteorológico Nacional, cerca de 200 personas se plegaron a las bajas incentivadas, lo que provocó la pérdida de personal técnico encargado del mantenimiento de los equipos de predicción y de muchos meteorólogos experimentados.

En este contexto, el portavoz de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, Jasmine Blackwell, que supervisa el servicio meteorológico, indicó que se estaban ofreciendo puestos de trabajo según las necesidades "para garantizar tanto la seguridad de los estadounidenses como el uso responsable del dinero de los contribuyentes".

El expresidente demócrata Bill Clinton ostenta el récord de reducción de empleo público después de la Segunda Guerra Mundial, pero eso fue durante los ocho años de su presidencia de dos mandatos. Clinton supervisó una reducción de la plantilla federal de más de 430.000 empleados, es decir, alrededor del 20%.