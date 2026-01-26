Pese a que Israel nunca cumplió realmente con el alto el fuego y la entrada masiva de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, Estados Unidos dio por iniciada la segunda etapa de su presunto plan de paz para ese devastado, hambreado y ocupado territorio palestino. Creó un Directorio de Paz que Donald Trump dirige y que no incluye a ningún palestino o dirigente árabe para encabezar ese proceso, y un Comité tecnócrata encabezado por un funcionario de cuarta línea la Autoridad Nacional Palestina para gestionar la Franja. Mientras que los palestinos denuncian que el genocidio israelí contra su población continúa y descreen del plan de Trump, Israel, su aliado, también se queja porque se niega a que cambie la situación en Gaza. Seguí el minuto a minuto del conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.
Israel anunció que recuperó el cuerpo del último rehén de Hamas en Gaza
En VIVO - Actualizado hace 14 minutos
De este modo, ya no quedan en el territorio palestino rehenes vivos ni muertos secuestrados el 7 de octubre de 2023.
Hace 1 hora
El Ejército de Israel confirmó, este lunes, que recuperó los restos mortales del último rehén, el policía israelí Ran Gvili, que permanecían en poder de Hamas tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron de que se completó el proceso de identificación del rehén y que se informó a la familia del Gvili "de que su ser querido ha sido identificado y está siendo enterrado".
El policía, que tenía 24 años en el momento de su muerte, "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza". "Las FDI comparten el dolor de la familia. Las FDI seguirán acompañando a las familias y a los repatriados y trabajando para reforzar la seguridad de los ciudadanos israelíes", indicó el Ejército israelí.
"Con esto, todos los secuestrados de la Franja de Gaza han sido devueltos", señalaron las Fuerzas de Defensa de Israel.
Hace 1 hora
La ONU denunció que el bloqueo de Israel dejó sin agua al 70% de Gaza
La ONU alertó que el bloqueo en Gaza impide reparar una tubería clave y dejó sin agua al 70% de la ciudad. También crecen las muertes por frío.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que el bloqueo de Israel provocó la interrupción de una tubería que abastece cerca del 70% del agua de la ciudad de Gaza, agravando la crisis humanitaria en el enclave palestino. Según el organismo, la falta de materiales para reparar la red hídrica impide restablecer un servicio esencial mientras crecen las muertes por frío y la escasez de energía.
Hace 1 hora
Palestinos de Cisjordania no duermen por temor a que colonos israelíes incendien sus casas
Desde comienzos de 2025, alrededor de 450 de los 650 habitantes huyeron de la aldea que habitaron durante décadas. La violencia y hostigamiento por parte de colonos israelíes incluyen robos, incendios, envenenamiento de animales y cortes de agua.
La aldea quedó casi desierta, con solo recuerdos y un fuego donde queman lo que no quieren dejar para los colonos.
La aldea palestina de Ras Ein al-Auja, ubicada en la gobernación de Jericó en la Cisjordania ocupada, enfrenta una crisis humanitaria y cultural sin precedentes. En apenas unas semanas, la mayoría de sus habitantes abandonaron sus hogares tras sufrir una escalada de violencia y hostigamiento por parte de colonos israelíes, que incluyen robos, incendios, envenenamiento de animales y cortes de agua.