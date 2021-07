Pasaporte sanitario: Francia, frente a la cuarta ola de la pandemia

"Hemos entrado en una cuarta ola", dijo el portavoz del gobierno Gabriel Attal este lunes, estimando que la variante Delta ahora representa el 80% de las contaminaciones por coronavirus.

El consejo de ministros francés adoptó este 19 de julio el proyecto de ley que comporta las nuevas medidas anti Covid-19, entre ellos la extensión del pase sanitario que debe ser examinado por el Parlamento esta semana.

El uso del pase sanitario debería ampliarse el miércoles en la entrada a todos los lugares de ocio y cultura que reúnen a más de 50 personas, antes de ampliarse - a principios de agosto- a restaurantes, bares, centros comerciales, establecimientos médicos y transporte de larga distancia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El gobierno planea un "período de rodaje"

El gobierno está planeando un "período de rodaje" de duración limitada para "apoyar a los profesionales" en la configuración del pase sanitario, dijo el lunes Gabriel Attal. “No lo sé, será una semana, un poco más. Pero una vez más, esto no debe tomarse como un aplazamiento de la fecha de entrada en vigor del pase”. El vocero reiteró que entrará en vigor para lugares de cultura "a partir del miércoles 21" y para restaurantes, bares "a partir de principios de agosto, cuando se promulgue la ley". “El pase sanitario entrará en vigor en las fechas indicadas. Simplemente al principio, las fuerzas de seguridad movilizadas para realizar controles lo harán, no para registrar y multar a las personas, sino para ayudarlas, acompañarlas ”, insistió. Finalmente la franja de 12 a 17 años será controlada a partir del 31 de agosto.

El gobierno también disminuyó el monto de la multa para el responsable de un lugar que no cumpliría con las obligaciones futuras de control de los pases. En el anteproyecto de ley se mencionó que este podría ascender a 45.000 euros desde el primer incumplimiento. La nueva cantidad que prevé el texto es de “1.500 euros para una persona física y 7.500 euros para una persona jurídica”, según el portavoz del Gobierno. Esta flexibilización es el resultado de las discusiones entre el Ejecutivo y el Consejo de Estado, que consideró desproporcionada la primera versión del gobierno. Este último, sin embargo, convalidó la pena de un año de prisión y una multa de 9.000 euros (45.000 euros para una persona jurídica), en caso de cuatro multas en el plazo de treinta días. Además, los empleados en los lugares donde se requerirá el pase tendrán hasta el 30 de agosto para presentar a su empleador un certificado válido.

Vacunación obligatoria

Las sanciones para el personal sanitario que no se haya vacunado el 15 de septiembre es motivo de fuertes discusiones ya que la amenaza de no cobrar el salario o de despido puede ser rechazada por el Consejo constitucional. En un momento donde hay carencia de médicxs, enfermerxs y asistentes, muchos observadores consideran que es mejor utilizar la persuasión que sanciones extremas. "El gobierno sólo defiende una política de vacunación desde el punto de vista de la culpa", lamenta Alexis Spire, investigador del CNRS, que trabaja en vacunación en hospitales. Si los cuidadores no van a huir masivamente para evitar ser vacunados, una gran cantidad de personal ya quiere salir del hospital por muchos motivos, principalmente la falta de personal, a lo que el gobierno no tiene respuesta ... La obligación quizás sea una razón más para agregar a la lista. "

Aislamiento obligatorio de diez días, pero sin controles nocturnos

Previsto en el proyecto de ley, el aislamiento obligatorio de diez días par las personas contaminadas fue aprobado por el Consejo de Estado que pidio sin embargo limitar los horarios de control por las fuerzas del orden, es decir que no habra control entre las 23hs y las 8hs. Esta disposición estaba hasta ahora reservada para las personas que ingresaban en el territorio francés. El cumplimiento de este régimen de aislamiento podrá ser supervisado por la policía y la gendarmería, quedando el procedimiento bajo el control del juez de libertades y detención.

El gobierno mantiene la obligación de control en los centros comerciales a pesar de haber sido refutada por el Consejo de Estado

Pese a la oposición del Consejo de Estado, el gobierno quiere mantener la obligación de presentar un pase sanitario en determinados centros comerciales, cuyo tamaño se definirá por decreto, anunció Gabriel Attal. "El pase puede ser requerido en los centros comerciales siempre y cuando se garantice el acceso a bienes de primera necesidad en todo el territorio", dijo Attal. En su opinión, el Consejo de Estado lo vio como "una vulneración desproporcionada de las libertades", en particular para las personas que no pueden ser vacunadas por motivos médicos y que, por tanto, tendrán que "hacerse pruebas con mucha regularidad" para acceder a estos centros. Gabriel Attal prometió "aclaraciones" sobre el uso del pase sanitario para mujeres embarazadas y personas que no pueden recibir la vacuna Covid-19, por razones médicas. “De ninguna manera esta personas estaran obligadas a hacerse el test cada 48 horas”. Para las personas que no pueden vacunarse, la idea del gobierno sería permitirles obtener un pase, frente a la imposibilidad de vacunarse y sin tener que someterse a pruebas periódicas.

El discurso de Macron y la corrida a los centros de vacunación

Después del discurso del presidente francés, mas de tres millones de personas fueron vacunadas los últimos días y sigue habiendo aun 9 millones de dosis disponibles. 43,6% es el porcentaje de franceses vacunados con dos dosis (casi 38 millones de personas). Con 112 000 muertos, los contagios se han multiplicado por seis en las ultimas tres semanas.

Según una encuesta reciente, 58% de franceses están de acuerdo con las nuevas medidas para luchar con esta cuarta ola. Sin embargo el sábado 17 de julio, mas de 100 000 personas salieron a manifestar contra el pase sanitario en distintas ciudades de Francia. La extrema derecha aprovechó la ocasión para ponerse a la cabeza de la protesta. El ex numero dos del Frente Nacional, Florian Philippot, dirigente del ultraminoritario partido “Los Patriotas”, logró juntar varios miles detrás de su bandera “Libertad” y contra la “dictadura sanitaria” del gobierno.

Paralelismos indignantes

Algunos manifestantes llevaban la estrella de david amarilla trazando un paralelo entre la caza de judíos por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y la limitación del acceso a ciertos lugares para personas que no hayan sido vacunadas contra Covid-19 o que no hayan realizado una prueba reciente. Pocos días después de la conmemoración de la redada de Vél d´Hiv, en la que 13.152 refugiados judíos extranjeros en Francia fueron arrestados el 16 y 17 de julio de 1942, la comparación ha sido impactante y provocado un rechazo unánime de la clase politica y asociaciones antiracistas. Entre los manifestantes estaban presentes grupos antivacunas y algunos que portaban el chaleco amarillo. Este lunes dos centros de vacunación fueron vandalizados y varios diputados recibieron amenazas.

¿Y la izquierda?

La izquierda se presenta dividida sobre la imposición del pase sanitario: Jean Luc Mélenchon critica sobre todo el método del presidente, por haber decidido solo con el aval de su “consejo de defensa”, sin consultar ni con sus ministros ni con su propio partido, pasando por encima de las instituciones: “El ejecutivo no anticipó nada, no organizó nada. Como desde el inicio de la crisis sanitaria, Emmanuel Macron está tomando medidas que violan las libertades. El monarca decide solo y espera que su mayoría parlamentaria aplique las órdenes presidenciales sin cuestionar. " sostuvo en una entrevista.

El discurso de Macron del 12 de julio avanzó también sobre las reformas en suspenso por la pandemia. Sostuvo que la reforma del sistema de seguro de desocupados se implementará a partir del 1° de octubre lo que supone una pérdida importante para miles de personas en el paro. Tampoco olvidó de mencionar su firme intención de reformar el sistema jubilatorio “en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan”.

Emmanuel Macron ya está en plena campaña para las elecciones presidenciales de abril del 2022.