Mélenchon acuerda con los socialistas y la izquierda unida buscará ser gobierno en Francia

En menos de una semana, el veterano líder que quedó tercero en las recientes presidenciales logró forjar una alianza electoral de cara a las próximas legislativas con el PS, los comunistas y los ecologistas.

El partido de izquierda La Francia Insumisa y los socialistas alcanzaron este miércoles un pacto para presentarse unidos a las elecciones legislativas de junio, apenas días después de que los comunistas y los ecologistas se sumaran a la estrategia de crear un frente unido para arrebatar la mayoría parlamentaria al presidente liberal, Emmanuel Macron, en las elecciones legislativas de junio. "Queremos lograr la elección de diputados en una mayoría de circunscripciones para impedir que (el presidente reelegido) Emmanuel Macron continúe con su política injusta y brutal y para derrotar a la extrema derecha", declararon ambas formaciones en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.

Los socialistas siguen así los pasos de comunistas y ecologistas que buscan integrar esta "Nueva Unión Popular Ecológica y Social", que estará liderada por el partido de izquierda radical. Sin embargo, necesitan primero el visto bueno de su Consejo Nacional, previsto para mañana.

Un visto bueno puede representar un sismo para el histórico PS que, durante las negociaciones, vio como su actual dirección, con Olivier Faure al frente, se enfrenta a la opinión reacia de pesos pesados como el ex presidente François Hollande. Además, el ex primer ministro Bernard Cazeneuve amenazó con irse del partido si se concluía el acuerdo, que en su opinión supone una traición a su "historia" y el ex ministro Stéphane Le Foll se dijo dispuesto incluso a liderar a los "disidentes" del PS en las legislativas.

Estos comicios se anuncian claves para que Macron, que logró su reelección el 24 de abril con un 58,55% de votos en el balotaje frente a su rival de la ultraderecha, Marine Le Pen (41,45%), cuente con una mayoría parlamentaria para poder aplicar su programa reformista. Gran parte de franceses, según dos sondeos publicados justo después de su reelección, quiere de hecho que el mandatario centrista pierda la mayoría que goza desde 2017 en la cámara baja, lo que abriría la puerta a la "cohabitación".

Francia ya conoció este modelo en el pasado. En 1997, Jacques Chirac nombró como primer ministro al socialista Lionel Jospin. El presidente conservador había sido previamente el primer ministro entre 1986 y 1988 de su predecesor socialista, François Mitterrand.

La alianza de izquierdas tendría como aspirante a primer ministro a Jean-Luc Mélenchon, un veterano político de 70 años que obtuvo casi un 22% de votos en la primera vuelta de la elección presidencial de abril. El resto de candidatos de izquierda no superó el 5%.

Con información de Télam