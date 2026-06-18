Francia amplía la alerta por ola de calor a 53 departamentos a partir del viernes

Ola de calor azota Francia

​El servicio meteorológico francés Meteo-France anunció el jueves la ampliación de su ‌alerta naranja por ‌ola de calor para abarcar 53 departamentos —o distritos administrativos— de toda Francia a partir del viernes al mediodía.

La alerta abarcará 27 departamentos, además de los 26 ya afectados el jueves por la tarde, a ​lo largo de ⁠un eje que se extiende desde ‌el suroeste hasta el noreste, según ⁠indicó Meteo-France en su ⁠última actualización.

• Se prevé que la ola de calor, la segunda que azota Francia esta ⁠primavera boreal, sea "generalizada, prolongada e intensa", ​según Meteo-France.

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• Para el viernes, ‌las temperaturas máximas oscilarán ‌entre los 34 y los 36°C desde ⁠el oeste del Macizo Central hasta el noreste, con máximas de 38°C cerca de la Costa Azul y Córcega. ​En París ‌y la región de Île-de-France se prevén máximas de entre 36 y 37°C, cercanas a los récords mensuales de junio.

• Tras un ligero descenso ⁠el sábado en el norte y el noroeste, las temperaturas volverán a subir el domingo. Se espera una importante ola de calor en toda Francia entre el domingo y el martes. Se prevén máximas de 40°C, sobre ‌todo en el oeste y el centro (entre los ríos Garona y Loira).

• La empresa ferroviaria francesa SNCF se ha visto obligada a cancelar algunos trenes y la empresa estatal ‌de energía EDF advirtió que tres centrales nucleares tendrán restricciones de producción la próxima semana ‌por las ⁠altas temperaturas en los ríos Ródano y Garona.

• Varios municipios franceses ​han cancelado las celebraciones de la «Fête de la Musique» previstas para el domingo.

Con información de Reuters