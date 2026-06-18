Francia amplía la alerta por ola de calor a 53 departamentos a partir del viernes

El servicio meteorológico francés Meteo-France anunció el jueves la ampliación de su alerta naranja por ola de calor para abarcar 53 departamentos —o distritos administrativos— de toda Francia a partir del viernes al mediodía.
La alerta abarcará 27 departamentos, además de los 26 ya afectados el jueves por la tarde, a lo largo de un eje que se extiende desde el suroeste hasta el noreste, según indicó Meteo-France en su última actualización.
• Se prevé que la ola de calor, la segunda que azota Francia esta primavera boreal, sea "generalizada, prolongada e intensa", según Meteo-France.
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• Para el viernes, las temperaturas máximas oscilarán entre los 34 y los 36°C desde el oeste del Macizo Central hasta el noreste, con máximas de 38°C cerca de la Costa Azul y Córcega. En París y la región de Île-de-France se prevén máximas de entre 36 y 37°C, cercanas a los récords mensuales de junio.
• Tras un ligero descenso el sábado en el norte y el noroeste, las temperaturas volverán a subir el domingo. Se espera una importante ola de calor en toda Francia entre el domingo y el martes. Se prevén máximas de 40°C, sobre todo en el oeste y el centro (entre los ríos Garona y Loira).
• La empresa ferroviaria francesa SNCF se ha visto obligada a cancelar algunos trenes y la empresa estatal de energía EDF advirtió que tres centrales nucleares tendrán restricciones de producción la próxima semana por las altas temperaturas en los ríos Ródano y Garona.
• Varios municipios franceses han cancelado las celebraciones de la «Fête de la Musique» previstas para el domingo.
Con información de Reuters