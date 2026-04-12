FOTO DE ARCHIVO: Un grupo de personas visita la Citadelle Laferriére, en Haiti

Al menos 30 personas murieron el sábado en una estampida en zona ‌rural del norte de ‌Haití, informaron las autoridades, que advirtieron que la cifra de fallecidos podría aumentar.

Jean Henri Petit, jefe de Protección Civil del Departamento Norte de Haití, indicó que la estampida ocurrió en la Ciudadela de Laferriére, una fortaleza ​de principios del ⁠siglo XIX construida poco después de la ‌independencia de Haití de Francia.

La fortaleza, ⁠una de las atracciones ⁠turísticas más populares de Haití, estaba repleta de estudiantes y visitantes que habían acudido a participar ⁠en la celebración anual del sitio, declarado ​Patrimonio de la Humanidad por ‌la UNESCO.

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Petit declaró que ‌la estampida se produjo en la entrada ⁠del recinto y añadió que la lluvia agravó aún más la tragedia.

El primer ministro Alix Didier Fils-Aimé expresó en un comunicado que "extiende ​sus ‌más sinceras condolencias a las familias afectadas y les asegura su profunda solidaridad en estos momentos de duelo y gran sufrimiento".

El comunicado del primer ministro no ⁠proporcionó una estimación del número de muertos, tras agregar que "muchos jóvenes" asistieron a las celebraciones en la Ciudadela, aunque se desconoce quiénes fallecieron.

La mortal estampida se produce en momentos en que Haití enfrenta una violencia generalizada perpetrada por bandas que ‌han masacrado a civiles y en medio de una represión cada vez más letal por parte de las fuerzas de seguridad.

El país insular ha sido escenario de diversos desastres en los ‌últimos años, entre ellos la explosión de un tanque de combustible en 2024 que causó la muerte ‌de 24 ⁠personas, otra explosión de un tanque de combustible en 2021 que dejó ​90 fallecidos y un terremoto que provocó el deceso de unas 2.000 personas ese mismo año.

Con información de Reuters