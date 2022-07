Nueva York lanzó recomendaciones para una guerra nuclear y generó temor

La preocupación creció en la ciudad estadounidense durante las últimas horas. El último anuncio de este estilo fue en 1962, durante la "Crisis de los Misiles".

La agencia de gestión de emergencias de la ciudad de Nueva York difundió un sorpresivo video en el que recomiendan a las y los estadounidenses diversas acciones ante un posible ataque nuclear. Si bien los y las habitantes están acostumbrados a todo tipo de advertencias frente a posibles peligros, como el mal clima, los problemas con la salud pública y específicamente los tiroteos masivos, este aviso de servicio público particular causó preocupación.

Se trata de un video de 90 segundos donde una presentadora manifiesta frente a la cámara: "Hubo un ataque nuclear. No me pregunten cómo ni por qué, solo sepan que ha ocurrido uno enorme". De fondo, se escuchan sirenas y se observa una ciudad desolada, con edificio dañados. "¿Qué hacemos?", se pregunta ante el supuesto ataque. Allí destaca tres pasos importantes a seguir y que son importantes de recordar. "Paso uno, ingresa al hogar. Tu, tus amigos, tu familia, ingresen rápidamente. Mantenerse en el auto no es una opción. Tienes que ingresar a un edificio y mantenerte lejos de las ventanas", recomienda.

En el segundo paso, recomienda "mantenerse adentro del hogar" y cerrar tanto puertas como ventanas. "¿Tienes un sótano? Ve ahí. Si no tienes uno, ingresa lo más posible al medio del edificio. Si estuviste afuera tras la explosión, límpiate inmediatamente. Quítate toda la rompa para mantener la ceniza y el polvo radioactivo lejos de tu cuerpo", manifestó. Y el tercer y último paso es "mantenerse al tanto". En este punto recomienda seguir a los medios de comunicación para obtener más información: "No olvides de activar las notificaciones para recibir noticias y actualizaciones oficiales desde las autoridades de NYC. No salgas afuera, hasta que los oficiales digan que es seguro", sentencia.

El anuncio:

Tras causar pánico y preocupación en habitantes de Nueva York, la comisionada adjunta para la gestión de emergencias de la ciudad, Christina Farrel, indicó que el video publicado no está vinculado a ninguna amenaza específica y que tiene como principal objetivo generar conciencia de algo en lo que la mayoría de la gente no ha pensado demasiado. “No hay una razón fundamental de por qué este es el momento para que difundamos esto. Es sólo una herramienta más para estar preparados en el siglo XXI”, sostuvo a The Associated Press.

“La gente nos ha agradecido que estemos abordando el asunto. No sé si existirá el momento perfecto para conversar sobre la preparación nuclear”, manifestó a pesar de que el video generó preocupación en redes sociales. Por su parte, el alcalde Eric Adams negó que el video sea alarmista y afirmó que cree firmemente "en que más vale prevenir que lamentar".

Por otra parte, el comisionado de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York, Zach Iscol, dijo: "La ciudad tiene una multitud de recursos gratuitos para que los neoyorquinos se preparen para emergencias. A medida que el panorama de amenazas continúa evolucionando, es importante que los neoyorquinos sepan que nos estamos preparando para cualquier amenaza inminente y les brindamos los recursos que necesitan para mantenerse seguros e informados".

¿Estados Unidos se prepara para una guerra nuclear?

La última vez que Nueva York envió un anuncio de esta naturaleza fue durante 1962. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Se dio la llamada "Crisis de los Misiles", que puso al mundo al borde de un enfrentamiento nuclear que podía tener consecuencias devastadoras en todo el mundo. En octubre de ese año, se recuerda un titular del New York Times: "(John Fitzgerald) Kennedy, listo para la confrontación con los soviéticos". Esto fue luego de que el propio presidente alertara al país que "el enemigo comunista" los apuntaba desde Cuba con misiles nucleares.

No se trató de un episodio más de la Guerra Fría ya que, durante dos semanas, el mundo estuvo en alerta ante lo que podría ocurrir entre los dos grandes bloques que dividían a los diferentes países. En ese entonces, la URSS dependía de Nikita Kruschev, que seguía viendo a Estados Unidos como su principal enemigo y había convertido a la Cuba socialista de Fidel Castro en su gran aliada. Ambos bloques acumulaban un importante arsenal de armamento y la potencia nuclear de ambos sistemas era de temer. De todas formas, ninguno sabía la estrategia del otro ni conocía los motivos de sus actos.

Según expertos fue cuando más cerca se estuvo de una guerra nuclear, junto al Bloqueo de Berlín, los ejercicios Able Archer 83 y el derribo del Vuelo 007 de Korean Air. La Crisis de los Misiles comenzó el 15 de octubre, con el descubrimiento de los misiles balísticos de alcance medio R-12 y R-14 de la Unión Soviética -parte de la "Operación Anádir"- hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta de la URSS, el 28 del mismo mes. Cabe destacar que en algunos casos se extendió hasta enero de 1963, con el envío de misiles nucleares estadounidenses a Italia y Turquía. El resultado fue la retirada de los misiles de ambos bandos, el compromiso de EE.UU. de no declararle la guerra a Cuba y la creación de una línea de comunicación entre URSS-Estados Unidos.

El temor frente a un ataque nuclear aumentó con la invasión rusa a Ucrania, que rompió 30 años de relativa paz en Europa tras el fin de la Guerra Fría. El arsenal nuclear total de Rusia es mayor que el de Estados Unidos, con alrededor de 6.250 ojivas nucleares en total, según la Asociación de Control de Armas. Mientras que, por su parte, EE.UU. tiene más de 5.500. La mayoría de dichas ojivas no están desplegadas en misiles ni en bases.

Según una evaluación de la Asociación de Control de Armas, en términos de ojivas nucleares desplegadas, Rusia tiene 1.458 ojivas en 527 misiles balísticos intercontinentales, misiles lanzados desde submarinos y bombarderos. En tanto, EE.UU. tiene 1.389 ojivas en 665 misiles balísticos intercontinentales, misiles lanzados desde submarinos y bombarderos. Por otro lado, la ONU cree que hay cerca de 13.400 armas nucleares actualmente en el mundo.

A más de cuatro meses de la invasión, las tensiones no paran de crecer. "En los próximos meses vamos a entregar a Bielorrusia los sistemas tácticos Iskander-M, que, como se sabe, pueden emplear misiles balísticos y de crucero, tanto en configuración la habitual como en la nuclear", dijo el presidente ruso Vladimir Putin en su encuentro con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, a fines de junio pasado. El argumento para esta entrega fue que Estados Unidos está haciendo lo mismo en Ucrania.

Si bien no se habla, al momento, de una guerra nuclear, Putin amenazó: Europa sería reducida a cenizas en una guerra nuclear con Rusia". Más allá de esto, afirmó que "no hay necesidad" de semejante respuesta actualmente a pesar de que no lo descarta en un futuro. En la misma línea, Dmitry Kiselyov, conductor de TV popularmente conocido como "el vocero" del mandatario ruso, afirmó que Rusia puede destruir definitivamente al Reino Unido utilizando una de sus armas nucleares más poderosas: un dron submarino llamado "Poseidón", que desencadenaría un maremoto radioactivo y levantaría un tsunami de hasta 500 metros de altura.