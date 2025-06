La furia en las calles de Los Angeles desata una guerra abierta entre trump y el gobernador de California

California: el gobernador denunció a Trump, quien pidió que lo metan preso

La tensión no sólo escala en las calles de Los Ángeles, sino que desató la mayor batalla institucional del segundo mandato del presidente Donald Trump: el mandatario amenazó con detener al gobernador de California, Gavin Newsom, quien a su vez lo denunció ante la Justicia y le exigió que retire a la Guardia Nacional que desplegó el domingo pasado y desató escenas de violencia y caos.

Trump dijo este lunes que apoyaría el arresto del gobernador Newsom por posible obstrucción a las medidas de aplicación de la ley de inmigración de su Gobierno, en medio de las protestas que vive el estado en contra de su política de detenciones y deportaciones masivas de inmigrantes. Además, celebró la decisión de desplegar a la Guardia Nacional en el estado de la Costa Oeste, pese a la violencia que desató en las calles.

Tom Homan, el hombre designado por Trump para la gestión de la seguridad de las fronteras, amenazó el sábado con arrestar a cualquiera que obstruya los esfuerzos de aplicación de la ley en el estado, incluidos Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Ambos criticaron con dureza el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles por parte del presidente republicano. "Yo lo haría si fuera Tom. Me parece estupendo. A Gavin le gusta la publicidad, pero creo que sería algo genial", dijo Trump cuando regresó a la Casa Blanca.

El demócrata Newsom respondió que espera no ver nunca el día en que un presidente pida el arresto de un gobernador en activo en Estados Unidos. "No me importa si sos demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo", dijo Newsom en una publicación en la red social X.

Además, Newsom confirmó en una entrevista con MSNBC que el estado de California presentaría una denuncia contra la administración de Trump -confirmada este lunes a la tarde-, al considerar que "no tenía autoridad" para ordenar el despliegue de la Guardia Nacional. El gobernador de California opinó que la medida fue "ilegal, inmoral e inconstitucional" y agregó: "Donald Trump creó las condiciones que han visto en televisión esta noche. Ha exacerbado las condiciones... desde que anunció que tomaría el control de la Guardia Nacional. Mañana (este lunes) vamos a poner a prueba esa teoría con una demanda".

Luego, en su cuenta de X, el mandatario del Estado expresó: "Estoy presentando una demanda contra la administración de Trump para poner fin a la toma ilegal del Departamento Militar de California, que aumentó el caos y la violencia en Los Ángeles. La violación de la Constitución de Estados Unidos por parte de Donald Trump constituye una extralimitación de su autoridad. No permitiremos que esto siga así".

Trump celebró el despliegue de la Guardia Nacional en California

En medio de los cruces con el gobernador Newsom, el presidente estadounidense opinó que tomó "una gran decisión" al enviar a la Guardia Nacional para controlar los disturbios en California que estallaron el fin de semana por sus políticas migratorias. "Si no lo hubiéramos hecho, Los Ángeles habría sido completamente arrasada", dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

Luego, en una conferencia de prensa, en la que consideró que Gavin Newsom hizo "un trabajo terrible" como gobernador de California, Trump remarcó lo que había publicado en sus redes. "Debería estar feliz de que mandé a los militares", sentenció.