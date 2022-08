El FBI allanó la casa de Donald Trump en Florida

El allanamiento intentó dar con al menos 15 cajas de información clasificada que Trump habría llevado ilegalmente a su casa luego de dejar la presidencia.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que el FBI hizo un allanamiento en una de sus propiedades en el estado de Florida. El republicano hizo público el procedimiento en un comunicado difundido a la prensa pero las circunstancias del procedimiento aún no eran claras esta noche.

La vocera del Departamento de Justicia, Dena Iverson, dijo que la agencia no tenía comentarios cuando se le preguntó si el fiscal general Merrick Garland había autorizado personalmente el procedimiento, según informaron medios locales. “Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada”, dijo Trump en su declaración.

La casa allanada del exmandatario, quien dio gestos de estar listo para una nueva candidatura presidencial, está ubicada en Mar-a-Lago (al norte de Miami), Florida. El Departamento de Justicia estuvo investigando el descubrimiento de cajas de registros que contenían información clasificada que fueron llevadas a Mar-a-Lago después de que concluyera la presidencia de Trump.

Ese hecho fue remitido al Departamento de Justicia por la Administración Nacional de Archivos y Registros, que dijo que había encontrado material clasificado en 15 cajas en la residencia. Las leyes federales de Estados Unidos prohíben el traslado de documentos clasificados a lugares no autorizados. Hasta esta noche las autoridades no habían informado si la búsqueda del FBI estaba relacionada con esa investigación.

El hecho se conoció el mismo día en que la televisora CNN difundió imágenes que revelarían dos ocasiones en las que el expresidente habría tirado documentos por el inodoro. La emisora sostuvo que, igual que en otras ocasiones, Trump "se burló" de las leyes sobre el mantenimiento de registros y aseguró que rompía documentos, borradores y memorandos después de leerlos.

Actualmente hay dos causas por las que Trump está siendo investigado: una que lo responsabiliza por el asalto al Capitolio que se produjo el seis de enero de 2021 y otra que cursa en la Corte de Nueva York que lo investiga porque se había negado a divulgar su información fiscal.

Con información de Télam