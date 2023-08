EEUU: el juicio contra Donald Trump por el ataque al Congreso ya tiene fecha y caerá en plena campaña

Se trata de uno de los procesos penales de más alto impacto político que enfrenta el ex presidente en medio de la campaña de las primarias presidenciales que lo tienen como favorito de la oposición.

La jueza federal del distrito de Washington Tanya Chutkan resolvió este lunes que el juicio contra el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump por el ataque al Congreso en enero de 2021, cuando intentó evitar la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden, comenzará el próximo 4 de marzo de 2024.

La magistrada decidió no dar lugar a ninguna de las mociones planteadas por las partes: ni aplazar el juicio hasta abril de 2026, tal como había solicitado el equipo de defensa de Trump, ni comenzarlo el 2 de enero de 2024, como había pedido el fiscal especial Jack Smith, ya que, según su criterio, ninguna de las opciones era "aceptable". La decisión sitúa la apertura del juicio justo un día antes del "supermartes", cuando más de una docena de estados votan en las primarias republicanas, que Trump lidera con holgura, según los sondeos, para elegir al candidato del Partido Republicano para las presidenciales de noviembre de 2024.

Chutkan celebró una audiencia en la que consideró los argumentos de Smith y de la defensa de Trump sobre la fecha para un juicio en el marco de la investigación federal sobre el supuesto intento de Trump de evitar que Biden fuera confirmado oficialmente presidente electo, según la televisora CNN. En la audiencia, Smith propuso que el juicio comenzara el 2 de enero de 2024, dos semanas antes de la primera gran prueba de Trump en la carrera de las primarias del año próximo, que comienzan ese mes en el estado de Iowa, en el centro del país.

Por otro lado, la defensa había solicitado que el juicio tuviera lugar un año y medio después de pasada la elección de 2024, para la que el ex presidente es el claro favorito entre los republicanos. La decisión de la jueza federal sobre la fecha del juicio puede ser clave en las aspiraciones del ex mandatario de obtener la nominación de su partido en la carrera a la Casa Blanca. "Fijar fecha para el juicio no depende de las obligaciones profesionales del acusado, así que el señor Trump tendrá que acomodar las cosas para esa fecha", dijo la jueza Chutkan tras decir a la defensa que un retraso de dos años es demasiado.

El fiscal especial estimó que el juicio "no debería durar más de entre cuatro y seis semanas". "Hoy una jueza prejuiciosa y que odia a Trump me dio solo una prórroga de dos meses, justo lo que quería nuestro gobierno corrupto, supermartes. ¡Apelaré!", reaccionó Trump en su red social Truth Social. Agregó que los fiscales demoraron deliberadamente la investigación para que el juicio "cayera en medio de la campaña en mi contra del corrupto opositor político Joe Biden", y reiteró que, a su juicio, se trata de "interferencia electoral".

Más temprano, por el mismo medio, Trump reclamó que se desestimara el caso, llamó "trastornado" al fiscal Smith y acusó a Biden de sembrar "división, ira y odio." "Esto sólo empeorará porque estos lunáticos trastornados no conocen límites. Algún día, sin embargo, la cordura volverá a prevalecer", publicó Trump mientras Chutkan comenzaba a escuchar los argumentos de las partes para fijar la fecha del juicio en un tribunal federal de Washington.

"El presidente Trump no es una persona normal, es increíblemente inteligente y sabe lo que es estar contra las cuerdas", dijo su abogada Alina Habba al canal de noticias Fox News, cuando se le preguntó cómo se prepararía su cliente para sus próximos juicios. "También conoce los hechos porque los vivió", añadió.

Trump se declaró no culpable de los cargos al comparecer ante el tribunal a principios de agosto y no tuvo que asistir a la vista procesal de este lunes. La mayoría de los expertos en cuestiones judiciales habían considerado el plazo de dos años y medio reclamado por la defensa como exagerado y estimaba que se establecería un plazo más acorde a los deseos de la Fiscalía, como finalmente ocurrió.

El ataque al Congreso

El 6 de enero de 2021, seguidores de Trump -impulsados aparentemente por el propio entonces presidente- asaltaron el Capitolio con la intención de evitar que el parlamento consagrara al demócrata Biden como su sucesor electo. El episodio concluyó con al menos cinco muertos a causa de los enfrentamientos entre los violentos activistas de Trump y la Policía. Unos 700 manifestantes fueron acusados por el asalto. De ellos, sólo 165 se declararon culpables y 71 fueron condenados con penas de hasta cinco años de prisión.

El caso que tiene la jueza Chutkan a cargo acusa a Trump de conspiración para engañar a Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial, la sesión del Congreso del 6 de enero de 2021, que fue atacada por una turba de partidarios de Trump. Único inculpado en este proceso, el ex presidente también está acusado de intentar privar del derecho al voto a los ciudadanos estadounidenses con falsas afirmaciones de que ganó las elecciones de 2020.

Whit Ayres, un consultor político republicano, dijo que si Trump es absuelto en su primer juicio, casi se aseguraría la nominación presidencial del partido. "No conozco ninguna forma de detenerlo", dijo. "Pero si le condenan por un delito grave, no sé cómo reaccionaría la gente, porque nunca hemos tenido nada ni remotamente parecido", añadió. "Tendría que pensar que una acusación de delito grave, quizá unida a algún tiempo en prisión, haría que al menos algunas personas se replantearan su apoyo", especuló.

Chutkan, de 61 años y nominada por el ex presidente demócrata Barack Obama, ha dictado algunas de las sentencias más duras contra los asaltantes del Capitolio y Trump la acusó de ser "muy partidista" y "muy parcial". Chutkan también tiene un antecedente jurídico con Trump: falló en su contra en un caso de noviembre de 2021 y en su sentencia dijo que "los presidentes no son reyes".

Una batería de juicios

El ex presidente de 77 años acumula cuatro acusaciones criminales y tres demandas civiles. En otra causa que se instruye en Miami, el sureño estado de Florida, un tribunal federal lo acusó en junio de "retención de documentos clasificados" y "obstrucción de una investigación federal" por haberse llevado documentos oficiales de la Casa Blanca al dejar la Presidencia.

En marzo, un gran jurado del estado de Nueva York acusó a Trump de fraude fiscal en relación con el pago de dinero a una actriz porno para que guardara silencio sobre una relación extramatrimonial, de modo de no perjudicar su candidatura presidencial en 2016. Las fechas de los juicios en Nueva York y en Florida fueron fijadas para marzo y mayo de 2024, respectivamente.

En el de Georgia, el ex presidente fue acusado junto a otros 18 allegados de intentar modificar el resultado de las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por Biden.

Con información de Télam