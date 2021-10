Insólito: la oposición "acusa" al presidente de España de "peronista"

El líder de la oposición derechista española acusó al Presidente de promover medidas "chavistas" y "peronistas" en términos de leyes de alquileres y un "bono para videojuegos".

El líder del Partido Popular español, Pablo Casado, acusó al presidente Pedro Sánchez de incumplir con promesas y de tomar medidas "chavistas" para regular el precio de alquileres y "peronistas" por un bono cultural para los más jóvenes. En este sentido, cualquier similitud con la derecha Argentina, en términos de estrategias mediáticas, carencia de gimnasia política o aportantes truchos, no es una coincidencia.

"Se va a cargar el mercado del alquiler trayendo una ley chavista. Prometió abaratar la luz y está arruinando hogares y empresas. Prometió empleo para los jóvenes, pero se limita a comprar su voto con bonos peronistas para comprar videojuegos y cómics", denunció el derechista del PP, quien recientemente dio una conferencia junto al ex presidente argentino, Mauricio Macri.

La semana pasada, el gobierno de España reveló una serie de medidas destinadas a regular el precio de los alquileres en el marco de un acuerdo entre los dos partidos de la coalición de izquierda en el poder, el PSOE y Unidas Podemos. La llamada ley de vivienda incluye una baja en el valor de los alquileres a las propiedades en manos de gigantes inmobiliarios y establece, en cambio, que los pequeños propietarios tengan una fórmula de "congelación de precios e incentivos fiscales".

Como era de esperarse, el propio Pablo Casado anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional por una ley que, lejos de destacar que favorezca a los inquilinos, consideró chavista.

En respuesta, el presidente Sánchez le solicitó que sus argumentos no atenten contra los intereses del pueblo español. "Se puede hacer una oposición dura, pero no contra los intereses de España. España no está en bancarrota, España crece y tiene una prima de riesgo baja. Le pido que no haga declaraciones falsas y que contravienen el intereses de España y de los españoles", expresó.

Durante varios años se vio al macrismo como un experimento político porteño, pero lo cierto es que los empresarios que quieren hacerse de más poder adentro de la política, y a través de la derecha, trasciende todas las fronteras. Por eso no son casuales la amistad entre lo que pregona el expresidente con la que encuentra voz y voto en España, ni las estrategias que emplean sus representados para acusar a los oficialismos más progresistas.

En la misma exposición, Casado avaló los abucheos recibidos por el primer mandatario en el Día de la Fiesta Nacional. En contrapartida, Pedro Sánchez, quien también estaba presente en la sesión, respondió que "siempre hay abucheos y así es que como entiende la derecha y la ultraderecha el orden constitucional".

¿De dónde surge el Partido Popular español?

El Partido Popular (PP) es un partido político liberal conservador español que fue fundado en enero de 1989 para sustituir la antigua Alianza Popular (AP). Remonta sus orígenes a 1976, cuando se produjo la conformación de Alianza Popular, liderada por representantes con altos cargos en la dictadura franquista. Con el apoyo de las grandes empresas mediáticas, desde 2011 y hasta 2018 fueron oficialismo bajo el mandato de Mariano Rajoy hasta que fue desplazado luego de la aprobación de una moción de censura en su contra.

Precisamente, en la época de posguerra (y tras la guerra civil española), el gobierno del general Juan Domingo Perón asistió con embarques de alimentos a la población española, en ese entonces una de las pobres de Europa occidental. Argentina recibió un gran afluente de inmigrantes españoles en esa época, que llegaron a Sudamérica a rehacer su vida.

De acuerdo con la contabilidad oficial del partido de los años 2004 a 2011, su financiación procedía en un 90% de subvenciones públicas y contaba con un endeudamiento de 80 millones de euros y desde 2005 obtenía beneficios de 40 millones de euros en total. El 30 de marzo de 2015, el juez Pablo Ruz concluyó que el Partido Popular tenía una contabilidad paralela desde 1990 hasta 2008.

De hecho, el 29 de abril de 2012, la Agencia Tributaria denunció la financiación ilegal del Partido Popular en Madrid mediante facturas falsas de actos electorales. La Audiencia Nacional comenzó a investigar si el Partido Popular encubrió donaciones ilegales fraccionándolas durante periodos electorales y, en este sentido, el 22 de noviembre de 2013 el mismo magistrado confirmó que el espacio político tuvo una contabilidad B que continúa en el tiempo a través de un allanamiento en la sede del PP.

El PP es uno de los partidos mayoritarios de España por lo que actualmente, tras las elecciones generales de 2019, cuentan con 88 escaños en el Congreso de los Diputados y 97 en el Senado.

Similitudes entre el PP y el PRO de Mauricio Macri

La derecha regional, y el macrismo en particular, tiene en José María Aznar y el Partido Popular, ahora en la oposición española, la base de su política con el libertinaje económico como bandera. Aznar, quien presidió España entre 1996 y 2004, fue fundamental como mentor de distintos líderes conservadores que, en medio del ascenso de los gobiernos progresistas, parecían quedarse afuera de la repartija.

Como cuadro político de envergadura que es, Aznar se dio a la tarea de animarlos y adoctrinarlos. El instrumento fue la fundación FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales), presidida por el propio Aznar, y que funciona como aglutinadora de las ONGs latinoamericanas, además de otorgar líneas ideológicas maestras, financiamiento y contactos en EEUU y Europa.

De hecho, en el 2011, año electoral en España, Macri hizo campaña en Buenos Aires por el Partido Popular, aunque se cuidó de que no trascendiera mucho en la prensa argentina. En el Centro Cultural de España en Buenos Aires dijo: "nos sentimos claramente unidos en la misma cultura y en el mismo destino y la espera de lo que nos manden y podamos ayudar". El padrinazgo ideológico de Aznar sobre Macri terminaría de sellarse con los congresos que la ONGs española realizó en el 2013 y 2014 en Buenos Aires y con la victoria del frente Juntos por el Cambio en 2015.