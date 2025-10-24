Hallado en Madrid un Picasso semanas después de su desaparición

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas se fotografían ante el cuadro "Guernica", de Pablo Picasso, en el Museo Reina Sofía, en Madrid, España

oct (Reuters) -La policía española informó el viernes de que había recuperado un cuadro de Pablo Picasso de 1919 que desapareció a principios de mes antes de su presentación prevista en una exposición temporal en el sur de España.

El pequeño cuadro enmarcado, "Naturaleza muerta con guitarra", formaba parte de un cargamento mayor de obras de arte trasladadas de Madrid a Granada. Los organizadores de la exposición presentaron una denuncia policial el 10 de octubre al darse cuenta de que faltaba una vez desembaladas las cajas.

En una publicación en la red social X, la policía dijo que el cuadro podría no haber sido cargado en el camión de transporte antes de que el cargamento saliera de Madrid. La brigada de patrimonio histórico seguía investigando, según el comunicado, sin indicar si la policía creía que se había cometido algún delito.

La policía difundió imágenes de expertos forenses que examinaban el cuadro con trajes y máscaras estériles.

La policía había registrado el cuadro, propiedad de un coleccionista privado, en la base de datos mundial de Interpol sobre obras de arte robadas, que contiene cerca de 57.000 piezas.

La Fundación CajaGranada, organizadora de la exposición, dijo que las grabaciones de sus cámaras de seguridad solo mostraban la descarga de 57 obras del vehículo a su llegada, en lugar de las 58 previstas.

