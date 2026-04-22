Fiscal español pide a juez que archive investigación por corrupción contra esposa de Sánchez

FOTO DE ARCHIVO. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (C), y su esposa Begoña Gómez, asisten a un discurso en la Universidad de Tsinghua, en Pekín, China

​Un fiscal español solicitó a un juez que archive una investigación por corrupción sobre las ‌actividades empresariales de la ‌esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un caso presentado por grupos de extrema derecha que solicitan una pena de hasta 24 años de cárcel.

La causa contra Begoña Gómez es el caso legal más grave al que se enfrentan el ​líder socialista y ⁠su familia. El hermano de Sánchez, David, será ‌juzgado en mayo en una investigación independiente ⁠por presunto tráfico de influencias.

Gómez ⁠ha negado cualquier irregularidad.

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Sánchez consideró brevemente dimitir en abril de 2024 después de que el juez de instrucción ⁠Juan Carlos Peinado abrió la investigación sobre ​Gómez. Ha defendido públicamente a su ‌familia, afirmando que los ‌casos tienen motivaciones políticas y están impulsados por ⁠opositores de extrema derecha.

Peinado debe decidir si acepta la solicitud de la fiscalía o si ordena un juicio con jurado en un tribunal diferente. Si ​permite ‌que el proceso continúe, la fiscalía solicitará su absolución durante el juicio, indicó el fiscal en un comunicado el miércoles.

Los cargos contra Gómez cuentan con el respaldo del partido ⁠de extrema derecha Vox y de varios grupos de presión de derecha, entre ellos Hazte Oír. En un escrito judicial presentado esta semana y al que ha tenido acceso Reuters, solicitaron una pena de prisión de hasta 24 años para Gómez.

La investigación se centra en ‌si Gómez utilizó su posición como esposa del presidente del Gobierno para conseguir patrocinadores para un programa de máster universitario que ella dirigía, presuntamente eludiendo un proceso de licitación pública.

Gómez y su asistente en la ‌residencia oficial del presidente del Gobierno están acusados de tráfico de influencias, corrupción en la actividad privada, malversación y ‌uso indebido ⁠de fondos públicos.

Peinado, que se acerca a la jubilación, describió la supuesta conducta de ​Gómez en su última resolución como más propia de una "regímenes absolutistas" que de una democracia constitucional moderna.

Con información de Reuters