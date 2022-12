Francisco lamenta que hay políticos que lo "usan" y que sus palabras son sacadas de contexto

El papa Francisco lamentó hoy que "a veces" hay políticos que lo "usan" y criticó que sus palabras sean sacadas de contexto con determinados fines, en una entrevista publicada hoy, día de su cumpleaños 86.

"Sí, a veces me usan. Pero nosotros usamos a Dios muchas más, así que calladito y adelante", admitió el pontífice en declaraciones al diario español ABC.

El Papa recordó además que tiempo atrás una foto suya fue manipulada por un dirigente al que no identificó.

"Hace seis o siete años vino a misa un candidato argentino. Hicieron una foto a la salida de la sacristía y le dije: Por favor, no la use políticamente. Quédese tranquilo, me respondió. A la semana estaba Buenos Aires empapelada con esa foto, trucada para que pareciera que había sido una audiencia personal", detalló Francisco.

En ese marco, Francisco denunció la manipulación que tienen sus palabras, que son sacadas de contexto para dar a entender mensajes diversos a los que él quiere dar.

"A veces lo hacen desde una hermenéutica anterior a lo que dije, para llevarme adonde quieren. 'El Papa dijo esto' Sí, pero lo dije en un contexto. Si lo sacas de contexto es otra cosa", enfatizó.

Jorge Bergoglio, elegido el Papa número 266 de la Iglesia el 13 de marzo de 2013, cumple hoy 86 años mientras se recupera de una dolencia en la rodilla que lo aqueja desde inicios de año y por la que se sometió a diversas terapias.

"Ya estoy caminando, la decisión de no operarme resultó buena", planteó en esa dirección sobre la evolución de la lesión.

Además, agregó que "se gobierna con la cabeza, no con la rodilla", al sentenciar que continúa adelante con su pontificado.

Con información de Télam