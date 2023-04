Premier británico Sunak planea convocar a elecciones generales para fines de 2024, según medios

El primer ministro británico, Rishi Sunak, planea convocar a elecciones generales para fines de 2024, con la esperanza de una victoria de su Partido Conservador sobre el opositor Partido Laborista, que marcha primero en los sondeos, informaron los principales medios británicos.

El diario The Times y The Telegraph dijeron que Sunak, que llegó al cargo automáticamente -y no por elecciones- en octubre pasado tras la renuncia de su predecesor conservador, espera beneficiarse de una proyectada caída de la inflación y un aumento de los salarios.

Según los diarios, que citaron a fuentes de su entorno, mayores serán las chances conservadoras cuando más tardía sea la elección, pues habría más tiempo para cerrar la brecha en las encuestas y tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal desde Francia por el Canal de la Mancha.

Aunque Sunak aún no ha tomado una decisión firme, se cree que el Gobierno se inclina por convocar a la ciudadanía a las urnas para octubre o noviembre del próximo año.

La última votación nacional se puede realizar hasta enero de 2025.

Las últimas encuestas muestran una brecha de 14 puntos entre los laboristas y los conservadores, lo que refleja una popularidad creciente del principal partido de la oposición, liderado por Keir Starmer.

Una encuesta realizada el 9 de abril por la consultora Redfield & Wilton Strategies, situó a los laboristas en 44 puntos, mientras que los tories estaban en 30.

Para los conservadores, una victoria en las elecciones de 2024 no solo significaría retener el poder, sino también cerrar la brecha política y social que se ha abierto en el país en los últimos años.

La inmigración y el Brexit, en particular, han sido temas candentes que han dividido a la nación.

Además, la pandemia del Covid-19 dejó una huella profunda en la economía del Reino Unido, que se contrajo un 9,9% en 2020.

Con información de Télam