Elecciones en Venezuela.

Tras la crisis política nacional e internacional que desató la elección presidencial del año pasado, la oposición mayoritaria en Venezuela decidió no participar de las elecciones parlamentarias y departamentales del domingo pasado. El resultado fue que la participación fue apenas superior al 40% del padrón y que el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), el sello del chavismo para estos comicios arrasó: se quedó con 23 de las 24 provincias y 256 bancas de las 285 en juego, con algo más de cinco millones de votos. En segundo lugar quedó la Alianza Democrática, una fuerza opositora menor, que arañó los 360.000 votos.

El anuncio oficial lo hizo el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, quién el propio domingo a la noche ratificó un triunfo "irreversible" del GPPSB con el 93% de las actas electorales escrutadas. El chavismo se quedó con casi todas las provincias. Sólo Cojedes se mantuvo opositora en manos del antichavista Alberto Galíndez, el miembro del partido Primero Justicia (PJ) que renovó mandato. Maduro celebró los resultados y afirmó que estas elecciones son una demostración de que el chavismo "está más vigente y fuerte que nunca". La oposición mayoritaria, en cambio, celebró la contundencia de la abstención.

Aparte del chavismo, también participaron de la elección las coaliciones Alianza Democrática y Defensa Ciudadana, además del partido Un Nuevo Tiempo, los cuales se distribuyeron las bancas restantes del parlamento. Se identifican como opositoras pero la oposición mayoritaria y más dura, encabezada por la ex candidata proscripta María Corina Machado, los acusa de ser colectoras para el oficialismo.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que el año pasado llevó a Edmundo González Urrutia como candidato a presidente luego que Machado y su reemplazo no pudieran presentarse, se abstuvo de participar en los comicios. Machado pidió "no votar" hasta que no fueran reconocidos los resultados de las presidenciales de 2024. "Hasta que ese resultado no entre en vigor no procederemos a participar en elecciones de ningún tipo", afirmó.

También se abstuvieron de participar de la elección el Partido Comunista de Venezuela y Voluntad Popular, y denunciaron "una falta de garantías electorales".

Elecciones en Venezuela: baja participación y quejas de la oposición

De acuerdo a los datos que publicó el CNE, apenas fue a votar el 42% de los votantes habilitados. Si se compara con la parlamentaria del 2020, hubo una recuperación de 12 puntos frente al 30% que fue a votar ese año, cuando tampoco se había presentado la mayoría del antichavismo.

En las últimas horas, la oposición dividida y sin una representación contundente, se quejó en redes. Mientras la porción minoritaria que participó se quejó de que el antichavismo perdió muchísima representación institucional, el sector mayoritaria calificó a los comicios como "una derrota" para el Gobierno.

A través de un comunicado el PUD ratificó que "no participó ni reconocerá los resultados de este nuevo fraude electoral, diseñado para consolidar el control absoluto del régimen sobre las instituciones”. Por su parte, referentes como Machado señalaron que este domingo "fracasó la estrategia de terror del régimen". "Creyeron que a punta de amenazas iban a doblegar a la gente y eso lo que provocó más rabia, hasta en los empleados públicos, que también dijeron ‘no’”, resaltó la dirigente política.

Cómo quedaron la Asamblea Nacional y las gobernaciones

Con 285 bancas en juego, el chavismo logró quedarse con 256 bancas a favor. Como primera minoría quedó Alianza Democrática con 13 escaños, seguido de Un Nuevo Tiempo con 11 escaños, terminando el ciclo Defensa Ciudadana con las cuatro bancas restantes.

Por su parte, el mapa de las gobernaciones quedó teñido de rojo, salvo por la provincia de Cojedes, que se la quedó Galíndez de Primero Justicia, partido miembro de Alianza Democrática.