Gustavo Petro, tras la primera vuelta en Colombia: "Hemos ganado"

El candidato por la coalición del Pacto Histórico celebró el triunfo al que llegó con más del 40 por ciento de los votos. Ahora se prepara para la segunda vuelta.

El candidato a presidente por la coalición del Pacto Histórico, Gustavo Petro, habló cerca de las 20 (22 horas en Argentina) desde el histórico Hotel Taquendama de Bogotá: "Hemos ganado", dijo en un bunker en el que se festejó entre batucadas y gritos por el "presidente". Esta es la primera vez en la historia de Colombia que la izquierda progresista avizora la posibilidad de estar al frente del Ejecutivo nacional. El próximo 19 de junio, el candidato se disputará el mandato por los próximos cuatro años con el contrincante que se presentó como un "outsider" de la política por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández.

En un discurso en un tono pausado, el que se extendió por más de 20 minutos, Petro se dio el lugar para dirigirse a toda la ciudadanía colombiana. Tanto a quienes lo eligieron como opción en esta ocasión, como a quienes no; al empresariado, quienes más han manifestado sus dudas en caso de que él llegue al poder; y a su contendiente que tiene por delante un juicio por corrupción. También señaló que el proyecto del actual presidente Iván Duque fue "derrotado".

"Hoy es un día de triunfo", festejó ante el aplauso de las y los presentes en el bunker tras agradecer a los "testigos y testigas" que hicieron de veedores durante el proceso electoral, al electorado, a sus familias y a todas las personas que hicieron que se cosecharan más de ocho millones de votos. En el escenario, junto él estuvo, su compañera de fórmula la lideresa social afrocolombiana ambientalista y feminista, Francia Márquez.

A continuación hizo un repaso de los resultados por las distintas regiones y departamentos del país. Comenzó por celebrar los resultados en el sur: "Tengo que agradecerle a todo el pueblo nariñense y caucano que votó por nosotros, (que fue) más del 70 por ciento. No soy de Nariño, no soy del Cauca, pero ojalá que esos vientos del sur recorran todo Colombia ahora en estas tres semanas", de cara al balotaje.

Luego, hizo referencia al electorado del norte y centro del país: El Chocó, el Valle, Cauca, de Cali: "Allí tuvimos nuestro mejor resultado. Mi pueblo del Caribe colombiano nos ayudó firme, digno. En todos los departamentos del Caribe tuvimos una victoria", destacó.

A continuación le habló a quienes no lo eligieron como opción: "Les pido a los ciudadanos y ciudadanas costeñas que votaron por otras candidaturas, que esta vez con Petro presidente, primer presidente costeño progresista de Colombia. Ahora toca, llegó el momento de que la costa determine el cambio de Colombia. Es una invitación que les hago a toda esa comunidad, la de (el escritor) García Márquez, a mis padres, a mis abuelos".

También aludió a las y los habitantes de la capital del país, Bogotá, en donde fue alcalde entre 2012 y 2015. Durante la campaña se hizo referencia a que llevó adelante una mala gestión, sin embargo, ahora sostuvo que las urnas le dieron el respaldo: "Si fuera un mal administrador, no saco el 50 por ciento. Si por el electorado bogotano fuese, seríamos presidente, lo cual significa un enorme respaldo de una población que goberné y que ha evaluado lo importante que sería para Colombia toda el que muchos de los ejes que guiaron a la Ciudad, se vuelvan gobierno nacional".

La Amazonía también fue parte de su discurso: "Nos han acompañado. Hemos triunfado en ese país", manifestó. Y se dirigió a los departamentos en los que perdió: "Nos hemos acercado en Cundinamarca, en Huila. Ojalá que estos departamentos que son tan cercanos al programa de poder vender las cosechas, de poder volver al campesino, a la familia campesina, una familia más próspera del proceso de industrialización. Es allí en donde este programa tendría más rápida y efectiva ejecución", les prometió.

"Lo que se diputa hoy es el cambio" y llamó a la sociedad a acudir a las urnas el próximo 19 de junio a optar por su coalición: "Les solicito acompañarnos en esta campaña que viene y que debe determinar el cambio de Colombia".

"Ahora se trata de construir un futuro. Ahora se trata de ver qué es lo que vamos a hacer con Colombia, qué es lo que la sociedad colombiana quiere de su propio país. En qué consistiría ese cambio", dijo Petro.

Además, hizo referencia a Duque: "Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque: su proyecto político ha sido derrotado", sostuvo y analizó que la votación da un mensaje al mundo: "Se acaba un periodo, se acaba una era".

En tanto, hizo referencia a la apuesta de cambio que también expresó Hernández en su campaña: "Hay cambios que no son cambios, son suicidios", definió. "Nosotros queremos invitar a toda la sociedad a hacer un cambio hacia adelante, un cambio constructivo, que nos permita una era nueva, mucho más próspera, de mucho más bienestar, de mucha más capacidad como para el pueblo como para la nación. Hoy se define qué clase de cambio es el que queremos. Si suicidarnos o avanzar. Yo creo que debemos avanzar", enfatizó.

Por otro lado, Petro se dirigió al empresariado "temeroso" a quienes les dijo que "ha llegado el momento de escoger" y expuso sus propuestas: justicia social y estabilidad económica, lo que para él significa que "no pueden crecer las ganancias en realidad de manera sostenible si en la mayoría de la población ve aumentar el hambre en su estómago, en sus familias, en sus comunidades".

"No es estrafalario pensar que se puede construir de nuevo el derecho a la pensión, que se puedan llevar médicos para prevenir la enfermedad, que podamos decir que la educación superior se convierta en derecho. La justicia social no es estrafalaria, es una necesidad. No llegaremos si hay corrupción, pero la corrupción no se combate con frases de TikTok", sostuvo en referencia a Hernández, conocido como "el viejito de TikTok".

Para el cierre, el candidato llamó a la comunidad a analizar qué es lo que se quiere para los próximos cuatro años: "¿Queremos más violencia? ¿Queremos más corrupción? Mi contradictor está imputado por corrupción. ¿Eso es lo que queremos? No es un proceso de mentiras, son unos indicios reales, ¿seguimos por ahí? ¿Por el camino de las frases huecas? Mientras, lo que se encubre es mantener las cosas como están y aletargamos cuatro años más el cambio verdadero de Colombia. Aletargar cuatro años más significará la destrucción de la paz, que significa muchos más muertos", manifestó Petro en el discurso en el que abrió las puertas de la campaña para el balotaje.