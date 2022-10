Camioneros bolsonaristas bloquearon entrada de 11 estados en protesta por la victoria de Lula

En medio del silencio del presidente y de la incertidumbre que domina en el entorno de Lula sobre si Bolsonaro colaborará con la transición hasta la asunción el 1 de enero próximo, estas manifestaciones se multiplicaron en distintas partes de Brasil.

Camioneros y otros manifestantes bloquean rutas en al menos 11 estados de Brasil luego del resultado del balotaje presidencial en el que fue derrotado el presidente Jair Bolsonaro por el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a la vez que titulares de gremios y representantes del transporte acusan a los organizadores de los cortes de "antidemocráticos". Los bloqueos comenzaron horas después del anuncio de la victoria de Lula para la Presidencia de la República.

Esta mañana, hasta cerca de las 10.20, se registraron 52 protestas en los estados de Bahía, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Río de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul , Santa Catarina y São Paulo, según informó el portal G1, del Grupo Globo. En Mato Grosso, manifestantes que apoyaban a Bolsonaro bloquearon en seis puntos la ruta BR-163, que atraviesa casi todo el país de norte a sur. La concesionaria Rota do Oeste, que administra la ruta, confirmó a las 5:27 de la mañana cierre en seis puntos a lo largo de la misma, según citó el diario Folha de Sao Paulo.

"La concesionaria continúa monitoreando, sin interferencias, las manifestaciones enfocadas en la seguridad vial", dijo Rota do Oeste, en un comunicado en el que también aclararon que su rol es solo monitorear, por eso sus "equipos operativos" están "señalizando" el camino para "evitar accidentes".

En el estado de Paraná (sur), un grupo de manifestantes bloqueaba otra vía, después de que la Policía Federal de Carreteras (PRF) despejara al menos otros ocho puntos a lo largo de la madrugada, informó la institución, citada por la agencia de noticias AFP. La Policía Federal de Carreteras dijo que estaban negociando con los manifestantes, pero sin tomar medidas para despejar las carreteras.

Ayer, mientras se desarrollaba la votación, la misma fuerza de seguridad protagonizó un escándalo al bloquear caminos desobedeciendo a la corte suprema, al instalar más de 540 operativos en las rutas para retener vehículos de electores del opositor Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo Partido de los Trabajadores pidió la detención del jefe de la institución, Silvinei Vasques. Este último, quien publicó en Instagram un mensaje en apoyo a la reelección del presidente Jair Bolsonaro, fue convocado de urgencia al Tribunal Superior Electoral, cuyo titular, Alexandre de Moraes, ordenó el cese de las operaciones entre las 15.30 y las 17, es decir hasta el fin de la votación.

Por su parte, el diputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), presidente del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de los Camioneros, dijo hoy en su Twitter que su espacio "no apoya ningún tipo de manifestación contra el resultado electoral" y agregó: "¡Los cortes de ruta los están haciendo delincuentes que no representan la categoría!".

En tanto, la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte y la Logística, publicó esta mañana un video en su canal de Youtube para rechazar los cortes como "antidemocráticas", hecha por grupos "derrotados", y reconoció la victoria de Lula en el balotaje.

A su vez, el presidente de la Asociación Nacional de Transportes de Brasil, José Roberto Stringasci, dijo que las acciones que culminaron en los bloqueos de rutas no fueron organizadas por entidades que representan a los camioneros. “No necesariamente es el camionero el que está parando. Están parados por los cortes. Hay algunos camioneros que están apoyando. Pero no es la categoría en general la que lo está haciendo. participando", dice Stringasci.

Con información de Télam