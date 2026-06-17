Elecciones en Colombia: Cepeda recibió el apoyo de la excandidata Claudia López

A pocos días del balotaje que definirá al próximo presidente de Colombia, la ex candidata presidencial y ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció públicamente que votará por Iván Cepeda y Aída Quilcué. Aunque aclaró que no se trata de una adhesión formal, la dirigente explicó las razones de su decisión y envió una señal al electorado de centro que fue clave en la primera vuelta. Se trata de la primera expostulante que anuncia su voto por Cepeda.

"Estamos aquí reunidos para hacer un voto de confianza. No es una adhesión, Iván", afirmó López durante una conferencia de prensa junto al candidato del oficialismo. "Hoy vamos a expresar las razones que nos llevan a votar una decisión de voto independiente por Iván y por Aída este domingo", agregó.

La exalcaldesa sostuvo que su respaldo se basa en una relación política y personal construida durante décadas junto a Cepeda. "A Iván lo conozco desde hace muchos años. Estábamos haciendo memoria en estos días conversando y son ya más de 30 años de conocernos, de defender causas juntos, de dar luchas políticas y sociales juntos", señaló.

Según recordó, ambos coincidieron en distintos espacios de militancia desde la década de 1990. "Iván y yo nos conocimos desde que yo estaba en el movimiento estudiantil por la Constituyente", explicó.

Durante su intervención, López buscó destacar el perfil democrático del candidato del Pacto Histórico y rechazó las críticas que intentan vincularlo con la lucha armada. "Iván nunca en su vida ha empuñado un arma. Ha empuñado la ley, la democracia, el voto limpio, la voz firme, la fuerza serena", afirmó.

Una elección que se define por márgenes mínimos

La importancia del gesto político de López también se explica por la extrema paridad que muestran las encuestas. El último relevamiento realizado por CELAG proyectó una ventaja mínima para Cepeda. Según ese estudio, el candidato oficialista registra una intención de voto de 40,8%, mientras que Abelardo De la Espriella alcanza el 39,7%. La diferencia es de apenas 1,1 puntos porcentuales y se encuentra dentro del margen de error de la encuesta. Además, el trabajo detectó que un 5,2% de los electores permanece indeciso, un segmento que podría resultar decisivo en las horas previas a la votación.

El director de CELAG, Alfredo Serrano Mansilla, analizó que una parte importante de los apoyos todavía está en disputa y destacó especialmente el comportamiento de quienes respaldaron a Claudia López y Sergio Fajardo en la primera vuelta. Según el estudio, aproximadamente la mitad de esos votantes podría optar por no participar en el balotaje, mientras que la otra mitad se inclinaría levemente por Cepeda.