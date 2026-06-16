Balotaje ajustado en Colombia: encuestas pronostican un "empate técnico"

Este domingo se enfrentarán en un balotaje para definir la presidencia de Colombia el candidato radical de extrema derecha Abelardo De la Espriella y el oficialista y sucesor de Guatvo Petro, Iván Cepeda. Como era previsible, el escenario está muy ajustado. La última encuesta de CELAG, proyecta una victoria de Cepeda por un punto, lo que entra dentro del marco de error.

Imagen y techo de intención de voto

En la encuesta que publicó CELAG, Cepeda aventaja a De la Espriella con una intención de voto del 40,8%, frente a un 39,7% del candidato del partido Defensores de la Patria. Sin embargo, el trabajo también relevó que hay un 5,2% de votantes que está indeciso y posiblemente se defina en las horas previas al balotaje. Acá está para ambos candidatos la posibilidad de hacer una diferencia. En Colombia el voto no es obligatorio, de manera que las campañas trabajan en movilizar a votantes nuevos. Lo lograron para la primera vuelta donde el porcentaje de participación fue 2,3% puntos más altos que en la primera vuelta de 2022.

Encuesta Celag

Según el análisis que hizo el director de CELAG, Alfredo Serrano Mansilla, entre quienes no fueron unca a votar Cepeda tiene más chances de conseguir apoyos. Por otro lado, entre los que acompañaron la fórmula de Claudia López ySergio Fajardo en la primera vuelta, una mitad no iría a votar y la otra apoyaría, por una mínima ventaja, a Cepeda. En cambio los votantes que apoyaron a Paloma Valencia que salió tercera en la primera vuelta se inclinan en una amplia mayoría por De la Espriella. "Es poco probable que se queden en casa en un porcentaje significativo", consideró Mansilla y lo contrapuso a la actitud que tuvieron los votantes de Fico Gutiérrez en 2022 que en su gran mayoría no apoyaron a Rodolfo "Tito" Hernández.

Para Mansilla, el factor "crucial" serán los jóvenes que si salen a votar jugarán un papel "decisivo" en el balotaje.

En términos de imagen, ambos candidatos también cosechan casi la misma consideración. El candidato del Pacto Histórico tiene 45,7% de imagen positiva mientras que De la Espriella 44,2%. Algo similar pasa con el techo de intención de voto: el de Cepeda es de 49,1% y el de De la Espriella de 47,1%

Encuesta Celag

Encuesta Celag