Derechista Abelardo De La Espriella lidera intención de voto para segunda vuelta de elección presidencial en Colombia

FOTO DE ARCHIVO. El candidato de derecha a la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, habla en una entrevista con Reuters en Bogotá

​El candidato de derecha Abelardo De La Espriella lidera la intención ‌de voto para ‌la segunda vuelta presidencial de Colombia con un 52,6%, superando al izquierdista Iván Cepeda, que obtiene un 44,8%, reveló el miércoles una encuesta de AtlasIntel.

La encuesta, publicada por la revista Semana ​a 11 días ⁠de la segunda vuelta presidencial en ‌Colombia, incluyó 3.681 entrevistas realizadas ⁠entre el 5 ⁠y el 10 de junio, con un margen de error de ±2%. Un 2,6% de ⁠los encuestados aseguró que votará en ​blanco.

De La Espriella, un ‌abogado de 47 años ‌que se presenta como un "outsider" de ⁠la política, propone mano dura contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y el crimen, acabar con las ​negociaciones con ‌los grupos armados, así como la reactivación de la economía con incentivos a la inversión privada y a los empresarios, además de ⁠la reactivación del sector minero-energético.

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Cepeda, senador de 63 años, promete la continuidad del denominado "gobierno del cambio" que inició el actual presidente Gustavo Petro y la profundización de reformas sociales para reducir la pobreza y ‌la desigualdad, además de la búsqueda de la paz con los grupos armados ilegales a través de negociaciones.

De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó ‌la primera vuelta con el 43,7% de los votos, mientras que Cepeda, del Pacto ‌Histórico, alcanzó ⁠el 40,9%.

Sin embargo, el candidato de derecha no alcanzó la ​mayoría absoluta para evitar un balotaje previsto para el 21 de junio.

Con información de Reuters