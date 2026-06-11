Derechista Abelardo De La Espriella lidera intención de voto para segunda vuelta de elección presidencial en Colombia

El candidato de derecha Abelardo De La Espriella lidera la intención de voto para la segunda vuelta presidencial de Colombia con un 52,6%, superando al izquierdista Iván Cepeda, que obtiene un 44,8%, reveló el miércoles una encuesta de AtlasIntel.
La encuesta, publicada por la revista Semana a 11 días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, incluyó 3.681 entrevistas realizadas entre el 5 y el 10 de junio, con un margen de error de ±2%. Un 2,6% de los encuestados aseguró que votará en blanco.
De La Espriella, un abogado de 47 años que se presenta como un "outsider" de la política, propone mano dura contra los grupos armados ilegales, el narcotráfico y el crimen, acabar con las negociaciones con los grupos armados, así como la reactivación de la economía con incentivos a la inversión privada y a los empresarios, además de la reactivación del sector minero-energético.
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Cepeda, senador de 63 años, promete la continuidad del denominado "gobierno del cambio" que inició el actual presidente Gustavo Petro y la profundización de reformas sociales para reducir la pobreza y la desigualdad, además de la búsqueda de la paz con los grupos armados ilegales a través de negociaciones.
De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, ganó la primera vuelta con el 43,7% de los votos, mientras que Cepeda, del Pacto Histórico, alcanzó el 40,9%.
Sin embargo, el candidato de derecha no alcanzó la mayoría absoluta para evitar un balotaje previsto para el 21 de junio.
Con información de Reuters