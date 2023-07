Trump dice que mantendrá su campaña para la presidencia de EEUU aun si es condenado

El expresidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que mantendrá su campaña para convertirse en el candidato republicano a la Casa Blanca aun si es condenado, después de que ayer se presentaran nuevas acusaciones en su contra por el manejo de documentos clasificados.

"No hay nada en la Constitución que diga que debería hacerlo", señaló en una entrevista radial, ante la consulta del conductor conservador John Fredericks sobre si una sentencia desfavorable provocaría que se retire de la carrera.

"Incluso los locos de la izquierda radical dicen que no, que eso no me detendría, y tampoco me detendría. Esta gente está enferma", manifestó, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.

El equipo que encabeza el fiscal especial Jack Smith presentó la víspera tres nuevas acusaciones contra Trump en el marco de la investigación por los documentos clasificados encontrados en la mansión del magnate republicano en Mar-a-Lago, Florida, después de que dejara el cargo.

De acuerdo con el fiscal, el exmandatario, favorito en la interna del Partido Republicano, pidió borrar grabaciones de las cámaras de seguridad de su residencia para evitar que sean entregadas a la justicia.

"Esas eran grabaciones de seguridad. Se las entregamos", indicó Trump en la entrevista radial, según medios locales.

La semana pasada, una jueza determinó que el juicio en su contra por el mal manejo de documentos clasificados, que incluían secretos nucleares y de defensa, comenzará en mayo de 2024, en plena campaña electoral.

La magistrada fijó el comienzo del juicio contra el expresidente, el primero en la historia estadounidense en enfrentar cargos penales, para el 20 de mayo y desestimó así el pedido de los fiscales de que fuera en diciembre de este año y el de los abogados defensores de realizarlo tras las elecciones presidenciales de noviembre del año próximo.

Este proceso no le impedirá a Trump que haga campaña, pero, como acusado penal, deberá estar presente durante el proceso, que se espera que dure semanas, si no meses.

"Nadie ha pasado nunca por esto. Esto es una locura", aseguró el exmandatario, que insistió en que no hizo nada malo.

El mes pasado, en una audiencia judicial, el magnate neoyorquino se declaró inocente de los 37 cargos que se le imputan y calificó al proceso como “interferencia electoral” por parte de la Casa Blanca.

En tanto, un exabogado de la Casa Blanca durante el Gobierno de Trump dijo que la evidencia contra el expresidente por el caso de los documentos es "abrumadora".

"Creo que la acusación original fue diseñada para durar mil años y ahora esta nueva acusación durará una eternidad", dijo Ty Cobb a CNN. "Lla evidencia es muy abrumadora", añadió.

Trump, declarado hace poco responsable de agresión sexual en un caso ocurrido en 1996, tiene otros problemas legales, incluida una inminente acusación por presuntos intentos de anular las elecciones de 2020 ganadas por el demócrata Joe Biden.

El republicano dijo ayer que su equipo de abogados mantuvo una "reunión productiva" con funcionarios del Departamento de Justicia, después de que se confirmara que era investigado por su desempeño en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Trump aseguró que su equipo de abogados lo defendió y que no hizo "nada malo" ese día, cuando sus seguidores irrumpieron en el Capitolio para impedir la certificación de la victoria de Biden en las elecciones de noviembre de 2020, porque consideraban que hubo fraude.

El expresidente también está imputado en un caso de fraude en Nueva York, relacionado con supuestos pagos de dinero para silenciar a la estrella porno Stormy Daniels, con la que tuvo una relación extramatrimonial.

Con información de Télam