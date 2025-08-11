Taiwán continúa las negociaciones arancelarias con EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Contenedores y equipos en el puerto de Keelung, Taiwán

El Gabinete de Taiwán sigue negociando para obtener tipos arancelarios más favorables después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impusiera un gravamen del 20%, dijo el lunes la viceprimera ministra Cheng Li-chiun.

"El objetivo de Taiwán es buscar un tipo arancelario mejor y más razonable de Estados Unidos", dijo Cheng en una rueda de prensa, y añadió que las negociaciones con Estados Unidos continúan y que están preparados para informar al Parlamento de Taiwán sobre su progreso.

Cheng dijo que Taiwán esperaba continuar sus negociaciones arancelarias al mismo tiempo que una investigación de seguridad nacional de EEUU, que se está llevando a cabo en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de EEUU de 1962.

Taiwán es el sexto país con mayor déficit comercial con EEUU, el 90% del cual procede de los semiconductores. La taiwanesa TSMC es el mayor fabricante de chips por contrato del mundo y fabrica chips para gigantes tecnológicos como Nvidia .

Las tarifas de los semiconductores, la electrónica y las tecnologías de la información y la comunicación, que constituyen la mayor parte de las exportaciones taiwanesas a EEUU, estarán sujetas a aranceles sectoriales estadounidenses independientes, aún por determinar.

