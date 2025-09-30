Requisitos de aptitud física para militares de EEUU tras comentario sobre "generales gordos"

El presidente de Estados Unidos, Trump, preside una reunión de altos mandos militares convocada por el secretario de Defensa, Hegseth, en Quantico

30 sep (Reuters) -El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, criticó a los "generales gordos" y a las iniciativas de diversidad que, según él, llevaron a décadas de decadencia en el ejército, y dijo el martes en una peculiar reunión de comandantes que deberían renunciar si no apoyan su agenda.

Hegseth criticó el aspecto de las tropas con sobrepeso y dijo: "Es completamente inaceptable ver a generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono".

A menudo, los estándares de las pruebas se calibran para que estén "normalizados por edad", ajustando el rendimiento a diferentes grupos de edad. Un ejemplo es que en algunas pruebas los tiempos de ejecución son más largos para participantes de mayor edad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mantienen estándares de aptitud física distintos en sus ramas de servicio, los cuales reflejan las exigencias operativas únicas de cada fuerza. Desde 2025 los requisitos varían significativamente entre el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial.

EJÉRCITO DE EEUU

El Ejército de Estados Unidos adoptó oficialmente la prueba de Aptitud Física del Ejército (AFT, por sus siglas en inglés) a partir del 1 de junio de 2025, en reemplazo de la Prueba de Aptitud Física de Combate del Ejército. La AFT consta de cinco pruebas: peso muerto, flexiones, carrera de velocidad arrastrando una pesa, plancha abdominal y carrera de 3,2 kilómetros.

Los soldados en servicio activo de 21 especialidades de combate también deben cumplir con otros estándares de aptitud física más rigurosos.

MARINA

La prueba de preparación física de la Marina consiste en flexiones, planchas de antebrazo y un evento de resistencia como nadar o correr.

FUERZA AÉREA

La prueba de aptitud física de la Fuerza Aérea consta de tres componentes principales, además de la relación cintura-altura: una carrera de 2,4 kilómetros, abdominales y flexiones. Existen requisitos más estrictos para los puestos de combate.

En 2026, los aviadores comenzarán con evaluaciones de aptitud física cada seis meses, incluyendo una prueba de carrera de 3,2 kilómetros cada año, la cual representará el 50% del puntaje total.

FUERZA ESPACIAL

Cuando la Fuerza Espacial comenzó a operar en 2019, se basaba en los estándares de aptitud física de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que incluían flexiones, una carrera de 2,4 kilómetros y planchas. De acuerdo con un sitio web de la Fuerza Espacial de inicios de 2020, la fuerza comenzó con el desarrollo de una capacidad de rendimiento humano específica para sus llamados Guardianes: el Enfoque de Salud Holístico, que consiste en la aptitud física continua, la optimización del rendimiento de salud y el desarrollo de capacidades.

Con información de Reuters