Más gobernadores republicanos envían a la Guardia Nacional a Washington y respaldan a Trump

FOTO DE ARCHIVO. Miembros de la Guardia Nacional patrullan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegara la fuerza y ordenara una mayor presencia de fuerzas del orden federales para ayudar en la prevención del delito, en Washington, D.C., EEUU

Cientos de efectivos más de la Guardia Nacional se dirigen a Washington, D.C., desde media docena de estados gobernados por los republicanos, reforzando la agresiva medida del presidente Donald Trump de inundar la ciudad con soldados y agentes federales en lo que él dice es un esfuerzo para combatir el crimen violento.

Los gobernadores republicanos de Misisipi, Luisiana y Tennessee acordaron desplegar tropas en Washington, días después de que los de Virginia Occidental, Carolina del Sur y Ohio también lo hicieron a petición del gobierno de Trump.

Trump ha descrito Washington como una ciudad invadida por la violencia y la falta de vivienda, una imagen que los funcionarios locales han rechazado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las estadísticas federales y de la ciudad muestran que las tasas de crímenes violentos han caído bruscamente desde un pico en 2023, aunque la tasa de homicidios de la ciudad sigue siendo más alta que la mayoría de las otras grandes ciudades estadounidenses.

Trump anunció el 11 de agosto que había ordenado el envío de 800 efectivos de la Guardia a la ciudad y que había tomado temporalmente el control del departamento de policía de la ciudad, un uso extraordinario del poder presidencial sobre la capital estadounidense.

El Gobierno federal también envió agentes de numerosas agencias, incluido el FBI, para patrullar las calles de la ciudad.

Tras una impugnación legal presentada por el fiscal general de la ciudad, la administración negoció un acuerdo con la alcaldesa Muriel Bowser para mantener a la jefa de policía Pamela Smith al frente de las operaciones del departamento.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijo que había aprobado el despliegue de unos 135 soldados de la Guardia en Washington, mientras que el gobernador de Misisipi, Tate Reeves, dijo que había ordenado el envío de 200 soldados a la capital. El gobernador de Tennessee, Bill Lee, también ha desplegado 160 efectivos de la Guardia en la ciudad, según medios locales.

En total, los seis estados republicanos han anunciado el despliegue de más de 1.100 efectivos de la Guardia en Washington.

Los soldados de la Guardia, que en su mayoría tienen empleos civiles y prestan servicio a tiempo parcial, suelen responder a catástrofes naturales y otras emergencias. Mientras que la Guardia Nacional en Washington depende del presidente, los gobernadores suelen controlar la Guardia en sus propios estados.

Con información de Reuters