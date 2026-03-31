Las empresas eléctricas europeas planean expandirse a EEUU a pesar de las dificultades del pasado

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre camina junto a líneas eléctricas en Mountain View, California, EEUU

Varias grandes empresas eléctricas europeas están elaborando ambiciosos planes de expansión en Estados Unidos, mientras el atractivo de la explosiva demanda de electricidad de los centros de datos ‌compensa los recientes contratiempos en el ‌crecimiento transatlántico.

El mercado energético estadounidense está despertando un enorme interés entre empresas tanto dentro como fuera del sector energético tradicional del país, a medida que el consumo de electricidad alcanza niveles récord. El grupo industrial Edison Electric Institute dijo en julio que se prevé que solo las empresas de servicios públicos reguladas de Estados Unidos gasten 1,1 billones de dólares entre 2025 y 2029 para satisfacer la creciente demanda de energía.

Las empresas de servicios públicos y los productores de energía europeos tienen un historial ​irregular en lo que respecta ⁠a la inversión en EEUU, viéndose en algunos casos obligados a amortizar miles de millones de ‌dólares o a desprenderse de activos que de repente se volvieron indeseables ante ⁠los cambios políticos y el aumento de los costes. Sin ⁠embargo, se encuentran entre los más ansiosos por invertir en activos de generación de energía, infraestructura de transmisión y otras áreas de la envejecida red eléctrica estadounidense.

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"El momento es absolutamente único, y creo ⁠que estamos preparados para ello", dijo Ignacio Galán, presidente de Iberdrola , en la conferencia CERAWeek celebrada ​en Houston la semana pasada.

Iberdrola ha designado a EEUU como su ‌principal área de crecimiento y tiene previsto invertir gran ‌parte de sus 58.000 millones de euros (66.460 millones de dólares) en inversiones en la red ⁠eléctrica hasta 2028 en este país.

El gigante energético español no está solo. La alemana RWE anunció a principios de este mes que destinará 17.000 millones de euros de su inversión de 35.000 millones de euros hasta 2031 a la construcción de instalaciones de energías renovables, generación de gas natural y almacenamiento ​en baterías en ‌EEUU, mientras que Siemens Energy está invirtiendo 1.000 millones de dólares para ampliar su capacidad de fabricación de turbinas para centrales eléctricas y de redes eléctricas en EEUU.

UNA HISTORIA CON ALTIBAJOS

A pesar del entusiasmo inversor de Estados Unidos, son muchas las empresas europeas que han sufrido recientemente reveses al intentar expandirse en América.

La empresa danesa Ørsted ha registrado amortizaciones ⁠por valor de varios miles de millones de dólares desde 2023, principalmente debido a retrasos y sobrecostes relacionados con proyectos eólicos marinos en EEUU. Otras, como la francesa EDF y las grandes energéticas británicas BP y Shell , dedicaron años a construir proyectos de energía renovable en EEUU, pero recientemente han intentado vender parte o la totalidad de sus activos al cambiar sus prioridades estratégicas.

Iberdrola, a través de su filial estadounidense Avangrid, pasó tres años intentando cerrar un acuerdo para comprar la empresa de servicios públicos PNM Resources antes de cancelarlo ‌ante la fuerte oposición de los reguladores locales, quienes afirmaron que los riesgos de la operación superaban los beneficios prometidos a los contribuyentes del Estado.

Las preferencias políticas de las diferentes Administraciones estadounidenses han obligado a las empresas europeas a adaptarse. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido un adversario de las energías renovables, en particular de la eólica marina, y ha favorecido la generación mediante combustibles fósiles y ‌energía nuclear. Esto impulsó el anuncio de la semana pasada por parte de TotalEnergies de que canjearía concesiones de energía eólica marina por financiación para desarrollar activos de petróleo y gas natural en EEUU.

George Bilicic, vicepresidente de ‌banca de inversión de Lazard, ⁠dijo que la magnitud de la oportunidad actual en EEUU eclipsa cualquier preocupación que las empresas europeas y sus accionistas puedan tener sobre los retos del ​pasado.

"Estados Unidos necesita inversión", dijo. "Hay abundantes oportunidades de nuevos proyectos, y el mercado energético sigue fragmentado. Si se quiere llevar a cabo fusiones y adquisiciones, hay muchas oportunidades".

(1 dólar = 0,8727 euros)

Con información de Reuters