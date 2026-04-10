Convención Nacional de la Red de Acción Nacional en la ciudad de Nueva York.

​La exvicepresidenta Kamala Harris, que fue la candidata del Partido ‌Demócrata a ‌la Casa Blanca en 2024, declaró el viernes que estaba considerando presentarse de nuevo a las elecciones en 2028.

Harris, que participó en una reunión de ​la National ⁠Action Network, una organización de ‌derechos civiles fundada por ⁠el reverendo Al ⁠Sharpton, fue consultada directamente por él sobre si iba a presentarse de ⁠nuevo.

"Quizá, quizá. Lo estoy ​pensando, lo estoy pensando", ‌respondió Harris, mientras el ‌público presente en el acto ⁠celebrado en la ciudad de Nueva York la vitoreaba.

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Harris añadió que consideraría presentarse en ​función ‌de quién, en 2028, pudiera desempeñar mejor el cargo de presidente "para el pueblo estadounidense".

Harris, que ocupó el cargo ⁠de vicepresidenta bajo el mandato de Joe Biden, perdió su candidatura de 2024 frente a Donald Trump, quien ganó tanto el voto popular como el Colegio Electoral.

Anteriormente Harris ‌ocupó, entre otros cargos, el de senadora y fiscal general de California.

Una candidatura de Harris en 2028 podría enfrentarse a dificultades ‌entre los votantes que han indicado en las encuestas que quieren ver ‌nuevos líderes ⁠en el Partido Demócrata tras su derrota frente ​a Trump.

Con información de Reuters