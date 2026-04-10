Irán quería negociar con Vance. Su deseo se ha hecho realidad

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, antes de abordar el Air Force Two para viajar a Pakistán, en la Base Conjunta Andrews, Maryland, EEUU.

Por Gram Slattery y Humeyra Pamuk y Steve Holland ​y Nandita Bose

WASHINGTON, 10 abr (Reuters) - Cuando JD Vance llegue a Islamabad el sábado para mantener conversaciones con funcionarios iraníes, se cumplirá un deseo de los líderes que aún quedan en Teherán, algunos de los cuales han solicitado discretamente que el vicepresidente de Estados Unidos asuma ‌un papel protagonista en las negociaciones para poner fin a ‌la guerra, según varias fuentes conocedoras del asunto.

Irán considera a Vance como una de las figuras más antibélicas del círculo íntimo del presidente Donald Trump, según afirmaron un funcionario regional y cuatro personas enteradas de las conversaciones.

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Esa reputación, que desde hace tiempo forma parte de su imagen política, ha llevado a Teherán a creer que Vance es el más propenso, entre los colaboradores cercanos de Trump, a buscar un acuerdo de buena fe, según las fuentes, que solicitaron el anonimato para hablar de asuntos diplomáticos delicados.

No hay indicios de que Vance vaya a adoptar una postura negociadora más conciliadora que cualquier otro representante enviado por Trump, quien ha amenazado con reanudar la campaña de bombardeos de Estados Unidos si las conversaciones fracasan.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que ​la decisión de enviar a Vance a ⁠Pakistán para las conversaciones fue exclusivamente de Trump, y que el presidente tomará la decisión final sobre qué acuerdo es aceptable.

No obstante, la presencia ‌del vicepresidente —y si los presentimientos de Teherán sobre él son acertados— será, no obstante, un factor determinante para que las primeras ⁠conversaciones cara a cara desde que estalló la guerra el 28 de febrero tengan ⁠posibilidades de éxito.

Hay mucho en juego para Irán y para la Administración Trump, que busca una salida a una guerra impopular siete meses antes de las reñidas elecciones de mitad de mandato de noviembre.

RIESGO Y RECOMPENSA

Vance, uno de los primeros favoritos para la candidatura presidencial republicana de 2028, se beneficiaría políticamente ⁠si las conversaciones tienen éxito. Pero también corre el riesgo de verse aún más asociado a un atolladero extranjero que ha matado a ​miles de civiles y ha disparado los precios de la gasolina y la inflación si las conversaciones ‌se alargan o fracasan, según los analistas.

"Si estas negociaciones de paz salen ‌bien y el resultado es popular, podría ayudar a la imagen de Vance", afirmó Stephen Wertheim, historiador y miembro sénior del Carnegie Endowment. "Pero ⁠creo que también existe cierto peligro para Vance de que se convierta aún más en el rostro de la guerra".

A Vance se unirán el yerno de Trump, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff. Los líderes iraníes ven a ambos hombres con desconfianza después de que las conversaciones previas con ellos fracasaron dos veces, lo que condujo a ataques estadounidenses, según las fuentes.

En respuesta a una solicitud de comentarios, un segundo funcionario de la Casa Blanca negó ​que los iraníes prefirieran negociar ‌con Vance y afirmó que nadie de su entorno está pensando en las ramificaciones políticas de las conversaciones.

"Es ridículo que los principales medios de comunicación se crean la campaña de propaganda claramente coordinada de que Irán quiere negociar con el vicepresidente", afirmó el funcionario.

Sin embargo, un tercer funcionario de la Casa Blanca señaló que, de hecho, los iraníes habían indicado que querían que Vance participara en las conversaciones, pero no dieron ninguna razón.

Al partir hacia Pakistán el viernes por la mañana, Vance dijo que negociaría de buena fe, ⁠pero solo si Irán hacía lo mismo. "Sin duda, estamos dispuestos a tender la mano", señaló.

NUEVOS NEGOCIADORES, MISMO RETO

Entre quienes han abogado por que Vance asuma un papel de liderazgo, según un alto diplomático regional, se está el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bager Qalibaf, quien representará a Irán en Islamabad junto al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi.

Algunos funcionarios de la Casa Blanca habían identificado ellos mismos en las últimas semanas a Qalibaf como el interlocutor preferido, intuyendo que el exalcalde de Teherán tiene una vena pragmática que podría hacerle receptivo a buscar un acuerdo, según dijeron dos fuentes familiarizadas con las discusiones de la Administración.

El diplomático regional señaló que, desde la perspectiva de Teherán, Vance aporta más peso político como alto cargo electo que Witkoff y Kushner.

Ambas partes tratarán con sus interlocutores preferidos.

Sin embargo, esa es ‌quizás una de las únicas razones para el optimismo de cara a las conversaciones del sábado, según los analistas, dado que las posiciones declaradas públicamente por Estados Unidos e Irán están a años luz de distancia.

Por ejemplo, Washington ha dicho que un mayor enriquecimiento de uranio por parte de Irán es inviable, mientras que Teherán no ha indicado públicamente que tenga ningún interés en abandonar su programa nuclear.

El ambiente dentro de la Casa Blanca es de escepticismo, según otro alto funcionario. En conversaciones recientes con sus asesores, Trump parece haber admitido que es poco probable que el estrecho de Ormuz, un centro neurálgico del comercio mundial que ‌permanece prácticamente cerrado a pesar de un frágil alto el fuego, vuelva a abrirse por completo pronto, dijo el funcionario.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales el jueves que el petróleo volvería a fluir rápidamente, sin dar más detalles.

Esa gran brecha entre las partes plantea dudas sobre si a Vance se le ha entregado una oportunidad ‌o un cáliz envenenado. Altos funcionarios ⁠de la Casa Blanca se han apresurado a presentar a Vance como una figura central en las conversaciones.

"El vicepresidente Vance ha desempeñado un papel muy significativo y clave en esto desde el principio", dijo la secretaria de prensa de la Casa ​Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa el miércoles. "Ha participado en todas estas conversaciones".

Vance, por su parte, se ha mostrado más cauto. "Bueno, ya sabes, mi papel clave fue estar mucho tiempo al teléfono. Respondí a muchas llamadas. Hice muchas llamadas", dijo el miércoles mientras se encontraba de viaje en Hungría.

Cuando se le preguntó si Irán había solicitado específicamente que se uniera a las conversaciones, Vance respondió: "No lo sé. Me sorprendería que eso fuera cierto".

(Editado en español por Carlos Serrano)