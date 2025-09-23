El enviado comercial de China se reúne con una delegación del Medio Oeste de EEUU

El logotipo de Boeing Co se ve por encima de las puertas delanteras de su mayor fábrica de aviones de pasajeros en Everett, Washington, EEUU

23 sep (Reuters) -El alto negociador comercial chino Li Chenggang se reunió con líderes políticos y empresariales del Medio Oeste de Estados Unidos, según informó el martes el Ministerio de Comercio, y los analistas especulan con que las exportaciones de alimentos de la región serán clave para cualquier acuerdo comercial entre EEUU y China.

Los lazos comerciales entre EEUU y China fueron uno de los temas tratados en las conversaciones del lunes, dijo el Ministerio en un comunicado, sin dar más detalles.

China, el mayor comprador mundial de soja, aún no ha comprado ningún cargamento de soja estadounidense de su cosecha de otoño, según los operadores, la mayor parte de la cual procede del Medio Oeste.

Los analistas comerciales anticipan que el presidente estadounidense, Donald Trump, querrá que China se comprometa a comprar más productos agrícolas estadounidenses y aviones Boeing , entre otros artículos, como parte de cualquier acuerdo para poner fin a la actual guerra arancelaria de las dos mayores economías.

Pero los futuros de la soja de Chicago, ya cerca de mínimos de 5 años, cayeron aún más el viernes, después de que ninguna de las partes informara de ninguna actualización sobre agricultura, tras la llamada telefónica de Trump con el presidente chino, Xi Jinping.

El martes, el embajador de Estados Unidos en China, David Purdue, dijo a periodistas que pensaba que las negociaciones sobre la compra de más aviones Boeing por parte de China habían entrado en sus últimos días o semanas.

