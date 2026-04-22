EEUU intercepta tres petroleros iraníes en aguas asiáticas, dicen fuentes

Fuerzas estadounidenses patrullan cerca del buque de carga M/V Touska, con bandera iraní, después de que fuera abordado y capturado por fuerzas estadounidenses el domingo.

Por Jonathan Saul, Nidhi Verma ​y Renee Maltezou

LONDRES/NUEVA DELHI, 22 abr (Reuters) - El ejército estadounidense ha interceptado al menos tres petroleros con bandera iraní en aguas asiáticas y los está desviando de sus ‌posiciones cerca de la India, Malasia ‌y Sri Lanka, informaron el miércoles fuentes del sector naviero y de seguridad.

Washington ha impuesto un bloqueo al comercio marítimo de Irán, mientras que la república islámica ha disparado contra buques para impedirles atravesar el estrecho de Ormuz, en la entrada del golfo Pérsico.

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Casi dos meses después de que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán, hay pocos indicios de que se reanuden las conversaciones de paz durante un tenso alto el ​fuego.

El cierre del estrecho ⁠ha interrumpido el suministro de una quinta parte del petróleo y gas del mercado mundial ‌y ha provocado una crisis energética global.

Las fuerzas estadounidenses han incautado un ⁠buque de carga iraní y un petrolero en ⁠los últimos días.

Irán, en tanto, dijo el miércoles que había capturado dos portacontenedores que intentaban salir del golfo a través del estrecho de Ormuz tras disparar contra ellos y contra otra embarcación, sus ⁠primeras incautaciones desde que comenzó la guerra.

Estados Unidos ha desviado al menos otros ​tres petroleros con bandera iraní en los últimos días, según ‌dos fuentes navieras estadounidenses e indias y ‌dos fuentes occidentales independientes de seguridad marítima que hablaron con Reuters el miércoles.

El ejército ⁠estadounidense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las interceptaciones.

Uno de los buques era el superpetrolero Deep Sea, con bandera iraní, que llevaba una carga parcial de crudo y fue visto por última vez en su transpondedor de seguimiento público frente ​a la costa ‌de Malasia hace una semana, según las fuentes y datos de seguimiento de buques de la plataforma MarineTraffic.

También fue interceptado el Sevin, un buque más pequeño con bandera iraní, que tenía una capacidad máxima de 1 millón de barriles y transportaba el 65% de su carga. El buque fue visto por ⁠última vez frente a la costa de Malasia hace un mes, según datos de seguimiento de buques.

El superpetrolero Dorena, con bandera iraní, también fue interceptado, con una carga completa de 2 millones de barriles de crudo, y había sido visto por última vez frente a la costa del sur de la India hace tres días, según las fuentes y datos de seguimiento de buques de MarineTraffic.

El Mando Central de Estados Unidos informó el miércoles en una publicación en X ‌que el Dorena ha estado bajo la escolta de un destructor de la Armada en el océano Índico tras intentar violar el bloqueo.

Las fuerzas estadounidenses podrían haber interceptado el petrolero Derya, de bandera iraní, según fuentes del sector marítimo.

El buque no logró descargar su cargamento de petróleo iraní en la India antes de que expirara el domingo la exención estadounidense a las compras ‌de crudo iraní. Fue visto por última vez frente a la costa occidental de la India el viernes, según datos de MarineTraffic.

El ejército estadounidense no ha facilitado la lista completa de los ‌buques que ha interceptado ⁠y no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el Derya y el Deep Sea.

Una tercera fuente de seguridad marítima dijo que ​el ejército estadounidense estaba tratando de atacar a los buques iraníes lejos del estrecho de Ormuz y en aguas abiertas para evitar cualquier riesgo de minas flotantes durante las operaciones.

(Contribución de Renee Maltezou, Arathy Somasekhar y Phil Stewart; edición en español de Javier López de Lérida)