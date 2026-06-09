EEUU insta a Europa a imponer restricciones de viaje por el ébola antes del Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Trabajadores de la Cruz Roja que luchan contra el brote de ébola en la República Democrática del Congo

Por Simon Lewis y ​Giulia Paravicini

WASHINGTON/NAIROBI, 9 jun (Reuters) - El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a los países europeos a seguir el ‌ejemplo de Washington e imponer ‌restricciones de viaje a las personas que hayan estado recientemente en países de África Central afectados por el brote de ébola, con la esperanza de evitar la propagación del virus durante el Mundial, dijeron el martes varias fuentes y funcionarios.

El 1 de junio, Estados Unidos emitió una nota diplomática -una declaración formal de preocupación- instando a los ​países europeos a aplicar ⁠restricciones de viaje relacionadas con el brote, según un diplomático de ‌la Unión Europea destinado en África y una segunda ⁠fuente familiarizada con el asunto. El diplomático ⁠señaló que los Estados de la UE no habían respondido.

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron ⁠el mes pasado una orden que prohíbe la entrada al ​país de los no ciudadanos que hayan estado ‌en la República Democrática del Congo, ‌Uganda o Sudán del Sur en los 21 días anteriores.

Los estadounidenses ⁠que hayan pasado por algunos aeropuertos deben someterse a controles.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que no se debe permitir que el ébola entre en Estados Unidos, y los esfuerzos de la Administración ​se han ‌centrado en mantener en el extranjero a cualquier persona potencialmente expuesta al virus, a pesar de que el país cuenta con instalaciones equipadas para tratar casos de ébola y contener su propagación.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo que ⁠las restricciones de viaje, junto con la financiación de Estados Unidos para la respuesta al ébola, demostraban que Washington había "dado un paso al frente" para proteger a sus ciudadanos de la cepa Bundibugyo del ébola, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado emergencia de importancia internacional.

"Otros países deben poner de su parte para garantizar que este brote no se propague ‌más. Es necesario actuar ahora. Eso incluye contribuciones financieras y la aplicación de restricciones de sentido común a los viajes desde la zona afectada", dijo el funcionario, que hizo estas declaraciones de forma anónima.

"Estamos colaborando diplomáticamente con países de todo el mundo para coordinar nuestro enfoque con el ‌fin de proteger a nuestros ciudadanos, incluidos los millones de visitantes, aficionados, deportistas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA".

El ‌funcionario no respondió ⁠a las preguntas sobre la solicitud formal a los países europeos, de la que informó por primera vez ​Axios.

La UE no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Con información de Reuters