EEUU dice gusano barrenador en México ha sido detectado a 40 km de su frontera

Un trabajador aplica talco desinfectante al ganado mientras la gente visita un mercado de ganado en San Antonino Castillo Velasco, México

​El gusano barrenador, que devora vivos a los animales de sangre ‌caliente y que ‌podría causar pérdidas económicas por valor de millones de dólares, ha sido detectado en México a menos de 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, informó el martes la secretaria ​de Agricultura ⁠estadounidense.

La detección del parásito en una ‌cabra de cinco años en ⁠el estado mexicano Coahuila ⁠aumenta aún más la amenaza para la industria cárnica estadounidense y los ganaderos, que ⁠llevan más de un año vigilando ​el avance del gusano ‌hacia el norte a ‌través de México.

Este es el caso ⁠confirmado más cercano a la frontera con Estados Unidos durante el brote más reciente, explicó la secretaria Brooke ​Rollins ‌a periodistas en una conferencia telefónica.

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"No hay duda de que se trata de una amenaza muy, muy grave para nuestro ganado", afirmó.

El ⁠Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por su sigla en inglés) informó el viernes que se había detectado el gusano barrenador en una oveja joven en México, a menos de 50 km de la frontera común, ‌de más de 3,000 kilómetros.

El gusano se alimenta de la carne de animales vivos, llegando a matar a sus huéspedes si no se trata, y podría causar ‌daños por valor de 1,800 millones de dólares solo a la economía de Texas ‌y probablemente ⁠elevaría los precios de la carne de vacuno en Estados ​Unidos al reducir la oferta de ganado en el país, según expertos.

Con información de Reuters