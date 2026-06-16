EE. UU. e Irán: los puntos clave de coincidencia para el fin de la guerra

Mochtabá Jameneí y Donald Trump. (Imagen generada con IA)

El anuncio de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán marcó un punto de inflexión en el conflicto del Golfo, que ya se cobró la vida de al menos 7.000 personas. Tras el anuncio realizado por el presidente Donald Trump desde la cumbre del G7 en Francia, ambos gobiernos, con la mediación de Pakistán, comenzaron a delinear los ejes de un memorándum de entendimiento que busca detener las hostilidades y estabilizar los mercados energéticos globales.

Aunque persisten interrogantes sobre los detalles técnicos que podrían empezar a afinarse este viernes en una nueva ronda de negociaciones, las declaraciones oficiales permiten identificar una hoja de ruta común.

Los pilares del memorándum de entendimiento

A continuación, se detallan los puntos fundamentales en los que ambas partes han manifestado coincidir tras las negociaciones iniciales:

Cese de operaciones militares y firma formal: ambas naciones declararon un "cese inmediato y permanente de todas las operaciones militares". El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó que el memorando de entendimiento se firmará formalmente en Suiza este viernes. Al respecto, Trump afirmó categóricamente: "El acuerdo ya está firmado", anticipando que el vicepresidente JD Vance asistirá a la ceremonia oficial en Ginebra.

Reapertura del estrecho de Ormuz: existe consenso en que el tráfico marítimo debe normalizarse para aliviar la presión sobre los precios del petróleo. Trump anunció que el estrecho se reabriría el viernes y ordenó el levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes. Por su parte, un alto funcionario iraní coincidió en que la vía estará abierta "a todos los buques comerciales" una vez se formalice el documento. No obstante, la regulación del tráfico sería coordinada entre Irán y Omán.

Compromisos sobre el programa nuclear: Irán volvió a asegurar que no producirá ni adquirirá armas nucleares. Como medida de buena voluntad, Teherán se comprometió a congelar su actividad nuclear, “absteniéndose de seguir enriqueciendo uranio o de ampliar sus instalaciones nucleares”, a la espera de un acuerdo definitivo. Además, se contempla que Irán pueda diluir sus reservas de uranio altamente enriquecido dentro de su territorio bajo un futuro acuerdo integral.

Alivio de sanciones y reconstrucción económica: el acuerdo incluye un "paquete de alivio de sanciones muy significativo", según declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance. Las coincidencias apuntan a que EE. UU. no impondrá nuevas sanciones y eximirá a Irán de las restricciones petroleras por un tiempo determinado. Asimismo, se planteó la creación de un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán, que podría incluir un fondo de hasta 300.000 millones de dólares financiado por estados vecinos del Golfo.

Inclusión del Líbano en la tregua: las partes manifestaron que el fin de las operaciones militares incluye el territorio libanés. Trump subrayó que “no debería haber más ataques israelíes contra el Líbano ni más ataques del grupo libanés Hezbolá”. Irán, a través de su Consejo Supremo de Seguridad Nacional, confirmó que las operaciones cesarían definitivamente, incluyendo este frente.

A pesar de estos avances, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó el memorando como un “paso importante”, pero advirtió que aún no se concretó una tregua duradera. Los puntos más complejos, como las inspecciones permanentes y el desmantelamiento de misiles, serán discutidos en una fase de negociación de 60 días.

Con información de Reuters.