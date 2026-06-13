Drones ucranianos atacaron una planta química en Crimea

Las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron un nuevo ataque con drones contra objetivos estratégicos en la península de Crimea y aseguraron haber alcanzado la planta química Krimski Titan, una de las mayores instalaciones industriales de Europa del Este. Se trata, además, de una de las principales proveedoras de materiales utilizados por el complejo militar ruso.

La operación fue confirmada este sábado por las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, que señalaron que el objetivo se encuentra en la ciudad de Armiansk, en la península de Crimea, territorio anexado por Rusia en 2014 y que desde el inicio de la guerra se convirtió en un punto clave para la logística militar de Moscú.

El jefe de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, Robert Brovdi, conocido por su nombre de guerra "Magiar", afirmó que el ataque logró impactos directos sobre las instalaciones. Según indicó en una publicación difundida en redes sociales, los daños fueron verificados mediante imágenes y sistemas de monitoreo posteriores al bombardeo.

"Se ha confirmado mediante control objetivo que se han infligido daños", tal como sostuvo el militar, quien además señaló que el ataque provocó un incendio y obligó a suspender temporalmente las actividades productivas de la planta.

La planta química de Krimski Titan, un objetivo estratégico para Rusia

Krimski Titan es considerada una instalación de gran relevancia para la industria militar rusa. La fábrica produce dióxido de titanio, un compuesto utilizado en recubrimientos protectores y sistemas de camuflaje empleados en equipamiento militar, además de ácido sulfúrico, una materia prima indispensable para la fabricación de pólvora, explosivos y combustible para cohetes. Por ese motivo, Ucrania la considera un objetivo militar legítimo dentro de su estrategia de desgaste sobre las capacidades industriales y logísticas de Rusia.

Brovdi también reprodujo publicaciones difundidas en redes locales que describen un escenario de fuerte destrucción dentro del complejo industrial. "Han destrozado toda la planta. Ha habido 23 ataques. Todas las naves han resultado dañadas, todo está en llamas, se ha evacuado a la gente", citó el comandante ucraniano.

Hasta ahora as autoridades rusas no difundieron una evaluación oficial sobre la magnitud de los daños, ni tampoco confirmaron la interrupción total de las operaciones en la planta.

La guerra se traslada a la retaguardia

Además de apelar al desgaste ruso, Ucrania aspira a generar una campaña cada vez más intensa contra instalaciones militares, energéticas e industriales, pero ubicadas lejos de la línea del frente. Durante los últimos meses, Kiev incrementó significativamente el uso de drones de largo alcance para golpear depósitos de combustible y otros centros logísticos rusos. Crimea se volvió uno de los principales escenarios de esa estrategia, dado que la península alberga bases militares, puertos y centros de abastecimiento fundamentales para las operaciones rusas en el sur de Ucrania.