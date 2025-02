Trump le soltó la mano a Milei con los aranceles: "Sin excepciones"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó una decisión que perjudica a la Argentina. Pese a la adoración de Javier Milei por su par norteamericano, este no dudó en justificar la decisión de imponer aranceles del 25% aduaneros al acero y al aluminio y afirmó que no habrá "excepciones ni exenciones" a ninguno de los países afectados.

"Hoy simplifico nuestros aranceles sobre el acero y el aluminio", dijo Trump en el Salón Oval mientras firmaba los decretos correspondientes. "Es un 25%, sin excepciones ni exenciones", aclaró y añadió que sopesaría imponer aranceles adicionales a automóviles, productos farmacéuticos y chips informáticos. "Tenemos un déficit con Argentina, con todos los países", respondió el magnate cuando se le consultó sobre el caso de nuestro país. Según el Indec, 2024 cerró con un superávit a favor de Argentina de más de 18.000 millones de dólares.

Cuando le preguntaron a Trump qué haría si alguna de las naciones sancionadas con aranceles tomara represalias, el mandatario: "No me interesa". El republicano había anunciado los aranceles en declaraciones a periodistas el domingo antes de ver el Super Bowl. "Es muy sencillo. Si nos cobran, les cobramos", había dicho. “Si nos están cobrando 130% y nosotros no les cobramos nada, no va a seguir así”, lanzó.

Hasta ahora, todo indica que el Gobierno estadounidense no hará diferencias entre aliados y rivales en su guerra comercial. El único criterio para definir a quiénes se les impone aranceles y a quiénes no es la balanza comercial bilateral que compartan. Por ejemplo, en su intercambio con la prensa, Trump explicó que evalúa exceptuar a Australia -un aliado, es cierto- porque tienen un superávit en el intercambio bilateral.

El gobierno de Milei aún no respondió a esta definición de Trump. En cambio, su gabinete sigue insistiendo en que están negociando un Acuerdo de Libre Comercio con Washington, algo que lo obligaría a salir primero del Mercosur, una opción que el libertario dejó abierta una y otra vez si el bloque sudamericano no acepta flexibilizar sus normas y aceptar tratados comerciales bilaterales.

¿Cuál será el golpe económico para Argentina?

Argentina le vende el 12 por ciento de las exportaciones de acero y el 51,1 por ciento del aluminio, lo que perjudicaría el intercambio comercial entre ambos paises. Esto se da en un contexto de faltantes de dólares y una modeda deteriorada.

De acuerdo con los datos del INDEC hasta el año pasado, el complejo siderúrgico alcanzó 586 millones de dólares (1,5 por ciento de las exportaciones totales). Se destacaron las exportaciones de tubos sin costura y otras manufacturas de hierro o acero. Estados Unidos recibió 73,6 millones de dólares en exportaciones. El complejo aluminio representó el 1,3 por ciento de las exportaciones totales; las ventas sumaron 488 millones de dólares. Los productos destacados fueron aluminio sin alear; aleaciones de aluminio; y manufacturas de aluminio, en ese orden. El principal destino fue Estados Unidos con 249,3 millones de dólares. A pesar de estos números, la relación comercial con los Estados Unidos es deficitaria.

Desde el sector empresario apuntarnn, en diálogo con El Destape, que, ante la suba de aranceles, China dejará de exportar siderurgia a Estados Unidos y destinará ese sobre-stock a países de América Latina, inundando de hierro y acero a precios de dumping a la región y el país.

Las medidas que tomó Trump

Trump anunció el lunes un aumento sustancial en los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, eliminando exenciones y cuotas libres de impuestos que beneficiaban a países como Canadá, México y Brasil. Con la firma de las nuevas proclamas, instaló un arancel del 25 por ciento sobre millones de toneladas de acero y aluminio que ingresaban al país sin impuestos gracias a acuerdos previos de cuotas y exenciones. Estas proclamaciones son una extensión de los aranceles de seguridad nacional de la Sección 232, implementados en 2018 con el objetivo de proteger a los fabricantes estadounidenses.

La medida, que eleva la tasa arancelaria del aluminio al 25 por ciento desde el 10 por ciento vigente desde 2018, busca fortalecer a los sectores industriales afectados y podría aumentar las tensiones comerciales a nivel global

Las exportaciones ya están muy restringidas y se presenta a ponerse peor. Trump argumenta que a los países que le dieron beneficios, en el marco de la Sección 232 de aranceles (firmada en su primer mandato), se registraron importantes volúmenes de importación a través de una “supuesta triangulación”. Lo cierto es que la medida complica a todos.

La producción argentina es de 4,4 millones de toneladas de acero y se exportan 480.000 toneladas a todos los países. Representamos apenas el 0,002 por ciento del comercio global (1.892 millones de toneladas de producción).

Las conjeturas de Trump dan cuenta de una supuesta triangulación de siderurgia elaborada por China y Rusia. Ahora, de ser así, el problema es a dónde se dirigirá el excedente de producción que no ingrese a Estados Unidos. Todo indica que arribará a mercados sin restricciones como el argentino y otros países de América latina. “Entonces Argentina se queda sin exportar a toda Latam porque lo suplen con China”, señaló a El Destape el directivo de una importante empresa del sector.