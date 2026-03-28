Con más de 3.000 eventos programados en todo el país, el movimiento No Kings se prepara para una nueva jornada nacional de protestas este 28 de marzo en Estados Unidos. La convocatoria, impulsada por organizaciones progresistas, sindicatos y colectivos de derechos civiles, aspira a movilizar a millones de personas y podría convertirse en uno de los mayores días de movilización política en la historia reciente estadounidense.

El movimiento No Kings surgió en 2025 como respuesta a lo que sus organizadores consideran "tendencias autoritarias" en la administración republicana. Su consigna central es que en Estados Unidos "no hay reyes", en defensa de "un sistema democrático basado en la participación ciudadana", según aseguraron entre sus impulsores.

Las manifestaciones de este sábado llegan en un momento difícil para el presidente Donald Trump, quien enfrenta bajos niveles de aprobación en su segundo mandato y un creciente cuestionamiento político, con un 56% de imagen desfavorable según indicaron algunos medios norteamericanos como The Economist. A esto se suma la polémica por su ofensiva contra Irán, que trajo críticas tanto dentro como fuera de su propio espacio político, en un año complejo que está marcado por las elecciones de medio término.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson desestimó las protestas y afirmó que "los únicos a quienes les importan estas sesiones de terapia contra Trump son los periodistas a quienes se les paga por cubrirlas". De parte del Salón Oval no hubo comentarios al respecto.

Dónde habrán protestas este sábado y qué actividades están planificadas

Las movilizaciones del 28 de marzo se desplegarán en los 50 estados, con actividades tanto en grandes ciudades como en zonas rurales y suburbanas. Uno de los focos principales estará en St. Paul, Minnesota, donde los recientes operativos migratorios derivaron en el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses y desataron una fuerte reacción social. En tanto, en Washington DC, la marcha recorrerá sitios emblemáticos como el Lincoln Memorial y el Monumento a Washington, antes de concluir en un acto central.

El malestar que impulsa estas protestas combina factores económicos y geopolíticos. Por un lado, crecen las preocupaciones por el impacto de la política exterior, especialmente tras la escalada con Irán, mientras que por el otro las organizaciones denuncian abusos en las políticas migratorias fronteras adentro. En esto último, señalaron que se siguen haciendo operativos sin órdenes judiciales y prácticas de perfilamiento racial. Según los convocantes, estas acciones generan temor en comunidades inmigrantes y "tensionan el tejido social".

De acuerdo con los organizadores, más de cinco millones de personas participaron en junio de 2025 y cerca de siete millones en octubre del mismo año. Para esta nueva convocatoria, estiman que la participación podría superar esos números, consolidando al 28 de marzo como una jornada histórica de protesta nacional.

Influencia internacional: la ola del No Kings llegó a Londres

Tras las dos grandes movilizaciones del año pasado, el fenómeno del No Kings creció de tal manera que alcanzó a tener réplicas propias en la ciudad de Londres, que viene de tener asperezas con la administración Trump por las tensiones en torno a Groenlandia en enero pasado.

La motivación principal de las protestas en la capital británica tiene que ver con el crecimiento de la ultraderecha en Europa, situación que preocupa al sistema político local. Sin embargo hubo banderas anti-Trump que reforzaron el sentido de la manifestación.