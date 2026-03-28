Comienzan manifestaciones en miles de ciudades EEUU en el marco de la protesta "No Kings" contra Trump

Protesta "No Kings" en Washington, EEUU

Manifestantes que critican las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salieron a las calles de ciudades de todo el país el sábado con motivo ‌de la tercera edición de las concentraciones "No ‌Kings", que los organizadores esperan que se convierta en la mayor protesta no violenta de un solo día en la historia de Estados Unidos.

Están previstos más de 3.200 actos en los 50 estados. Las dos ediciones anteriores de "No Kings" atrajeron a millones de participantes.

Los cantantes Bruce Springsteen y Joan Baez encabezarán una manifestación en el capitolio estatal de Minnesota, donde se espera que se reúnan más de 100.000 personas en una zona que se convirtió en un punto álgido ​por la ofensiva de Trump ⁠contra la inmigración ilegal y la incursión de agentes federales de inmigración en centros urbanos gobernados ‌por los demócratas.

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Otras manifestaciones importantes tendrán lugar en Nueva York, Los Ángeles ⁠y Washington, pero dos tercios de los actos se celebrarán ⁠fuera de los grandes centros urbanos, lo que supone un aumento de casi el 40% para las comunidades más pequeñas con respecto a la primera movilización del movimiento el pasado mes de junio, ⁠según los organizadores.

"Lo que define la movilización de este sábado no es solo cuántas ​personas protestan, sino dónde lo hacen", dijo Leah Greenberg, cofundadora de ‌Indivisible, el grupo que puso en marcha el ‌movimiento "No Kings" el año pasado y que ha liderado la planificación de los actos ⁠del sábado.

MARCHA ANTES DE LAS ELECCIONES INTERMEDIAS

Con las elecciones de mitad de mandato más tarde en el año en el país, los organizadores afirman que han observado un aumento en el número de personas que organizan eventos contra Trump y se inscriben para participar en estados profundamente republicanos como ​Idaho, Wyoming, Montana ‌y Utah.

Las zonas suburbanas reñidas que han ayudado a decidir las elecciones nacionales están experimentando un "enorme" aumento del interés, dijo Greenberg, citando como ejemplos los condados de Bucks y Delaware en Pensilvania, East Cobb y Forsyth en Georgia, y Scottsdale y Chandler en Arizona.

"Los votantes que deciden las elecciones, las personas que van puerta por puerta, ⁠se encargan del registro de votantes y de todo el trabajo necesario para convertir las protestas en poder, están saliendo a la calle en este momento y están furiosos", dijo.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, desestimó en un comunicado las manifestaciones calificándolas de "sesiones de terapia para el trastorno Trump" que solo interesan a los periodistas.

En el norte de Virginia, a las afueras de Washington D. C., varios cientos de personas comenzaron a reunirse el sábado cerca del Cementerio Nacional de Arlington antes de ‌una marcha prevista a través del río Potomac hasta el National Mall de la capital.

El movimiento "No Kings", lanzado el año pasado el día del cumpleaños de Trump, el 14 de junio, atrajo a entre 4 y 6 millones de personas en aproximadamente 2.100 lugares de todo el país. La segunda movilización, en octubre, contó con unos 7 millones de participantes en más de 2.700 ciudades, según un ‌análisis colaborativo publicado por el destacado periodista de datos G. Elliott Morris.

Ese evento de octubre se vio impulsado en gran medida por la reacción contra el cierre de la Administración, la agresiva represión de las autoridades ‌federales de inmigración y ⁠el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en las principales ciudades.

Los actos del sábado se producen en un contexto de lo que, según los ​organizadores, fue un llamamiento a la acción contra el bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos e Israel, un conflicto que ya lleva cuatro semanas.

Con información de Reuters