Donald Trump fue declarado culpable de abuso sexual

Un jurado de Nueva York avaló la denuncia de E.Jean Carroll, pero consideró que no se pudo probar la violación. Como se trata de un juicio civil y no penal, Trump no irá preso.

09 de mayo, 2023 | 16.40

Un jurado de Nueva York declaró culpable por unanimidad al expresidente Donald Trump por "abuso sexual", en el marco de la causa relacionada con el pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio. El jurado, que definió en tiempo récord las denuncias de la escritora E.Jean Carroll, aclaró que también puede ser considerado culpable de difamación pero no de "violación", de acuerdo al New York Times. Como se trata de un juicio civil y no penal, Trump no irá preso. MÁS INFO Elecciones 2023 Lousteau trató a Milei de “populista” y lo comparó con Trump Carroll acusaba a Trump de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los noventa, y también de difamarla cuando ella se decidió a hacer pública su denuncia en un libro que publicó en 2019. El exmandatario no testificó ni tampoco se presentó en el tribunal de Manhattan. El Tribunal Federal de Distrito de Manhattan determinó que Carroll había probado que Trump abusó sexualmente de ella, pero rechazó la acusación de que había sido violada. El abuso sexual se define en Nueva York como "someter a alguien a contacto sexual sin su consentimiento". Sus hallazgos son civiles, no penales, lo que significa que Trump no fue condenado por ningún delito ni enfrenta pena de prisión. Cómo fue la denuncia La oficina del fiscal del distrito de Manhattan comenzó a principios de año a presentar pruebas ante un gran jurado que investiga un pago de 130.000 dólares que Michael Cohen, exabogado personal de Trump, hizo a la actriz porno Stormy Daniels en los últimos días de la campaña en 2016. Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura que tuvo una aventura con Trump una década antes, algo que el exmandatario niega. Por su parte, Cohen se declaró culpable en 2018 de violaciones federales de financiamiento de campaña vinculadas a su organización de pagos a Daniels y otra mujer, entre otros delitos. Fue en ese momento que mencionó a Trump como la persona que lo ordenó a hacer los pagos. La investigación es uno de los varios problemas legales a los que se enfrenta Trump mientras busca la nominación republicana a la presidencia. También se enfrenta a una investigación penal a nivel estatal en Georgia sobre los intentos para anular los resultados de 2020 en ese estado. Otro posible caso contra Donald Trump Por su parte, The Wall Street Journal sostiene que el gran jurado ha examinado en sus últimas reuniones -que no son públicas, por lo que su contenido solo se conoce por filtraciones- un segundo caso de otra modelo de Playboy que también acusa a Trump de haberle pagado a cambio de callar sobre una relación sexual. La modelo Karen McDougal, que fue "chica Playboy" del año en 1998, asegura que mantuvo una relación sexual con Trump durante diez meses en 2006, y llegó a un acuerdo para publicar su historia con The National Enquirer a cambio de 150.000 dólares, pero el diario -cuyo propietario es amigo de Trump- compró su testimonio para ocultarlo. El detalle es importante, porque significaría que la acusación de Stormy Daniels ya no es aislada y que existe un patrón de conducta por parte de Trump.