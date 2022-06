López Obrador confirmó que no irá a la Cumbre de las Américas

"No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América, y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos", dijo el mandatario mexicano.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó que no estará presenta en la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles en rechazo a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así, ya son dos las ausencias importantes en el evento que organiza Estados Unidos, luego de que el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou anunciara su contagio de Covid-19. Rápidamente, el gobierno de Cuba celebró la decisión de AMLO y destacó que su rol en el conflicto diplomático alrededor del evento internacional "merece especial reconocimiento".



El Gobierno del mandatario estadounidense, Joe Biden, había intentado convencer a López Obrador de asistir a la máxima cita política regional desde el mes pasado, cuando se puso al frente de un reclamo de varios de sus pares, incluyendo el presidente Alberto Fernández, de no excluir a ninguna nación del continente. Si bien el mandatario no concurrirá, en su lugar irá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

"No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América, y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países", dijo López Obrador este lunes durante su conferencia de prensa matinal.

Estados Unidos había dicho que no incluiría a Cuba, Nicaragua y Venezuela por considerar que no tienen apego a los valores democráticos y se había remitido a una declaración de la cumbre de Quebec, de 2001, en la que los Gobiernos de la región se comprometían a excluir a futuras reuniones a quienes rompieran el orden institucional. Pero Cuba sí había estado en las dos últimas cumbres, por lo que la decisión del demócrata Biden generó resquemor entre varios líderes de la región.

Para hoy estaba prevista la llegada a Los Angeles de los primeros líderes, entre ellos el chileno Gabriel Boric, un joven presidente de izquierda asumido este año que también había cuestionado las exclusiones, y de Panamá, Laurentino Cortizo.

Cuándo será la Cumbre de las Américas

La Cumbre de las Américas, que desde 1994 reúne periódicamente a los jefes de Estado y de Gobierno del continente, tendrá su novena edición del 6 al 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, en medio de la tensión por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.



Convocada en esta ocasión con el lema "Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo", es la única instancia que reúne a los líderes de los países del continente para debatir desde temas diplomáticos hasta comerciales y definir acciones comunes, en la que participan las mismas 35 naciones que forman parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que Cuba se encuentra excluida desde 1962.