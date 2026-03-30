Unidades de defensa aérea de compañías ucranianas comienzan a interceptar drones: ministro

Imagen de archivo de un dron interceptor FPV P1-Sun despega durante un turno de combate de una unidad de defensa aérea en la región de Járkov, Ucrania.

​El ministro de Defensa de Ucrania dijo el lunes que la primera ‌de las unidades ‌de defensa aérea creadas por empresas industriales ucranianas ya ha comenzado a desempeñar funciones de combate, mientras que se están formando nuevas unidades en otras 13 empresas.

El Gobierno de Ucrania autorizó el año ​pasado a las ⁠empresas de energía, comunicaciones y transporte ‌a adquirir y utilizar equipos de ⁠defensa aérea para mejorar ⁠su eficacia en la lucha contra los ataques aéreos rusos.

Estos grupos, formados por los ⁠propios empleados de las empresas, están ​siendo equipados con armas, operan ‌bajo la coordinación de ‌la Fuerza Aérea y se integran en ⁠el sistema de defensa aérea general.

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"Hasta la fecha se han derribado varios drones enemigos en la región de Járkov, ​incluidos ‌los modelos Shahed y Zala", afirmó Mykhailo Fedorov en Telegram, agregando que las unidades se encuentran en diferentes fases de preparación, y que algunas ⁠ya están llevando a cabo misiones de combate, mientras que otras aún están en fase de entrenamiento.

Fedorov no especificó qué empresas participan en el programa.

"Se trata de una solución a nivel de sistema que permite la ‌rápida expansión de las capacidades de defensa aérea sin suponer una carga adicional para las unidades de primera línea", añadió.

Rusia está utilizando de forma activa drones de combate para ‌atacar instalaciones industriales y energéticas ucranianas, lanzando cientos cada día, la mayoría de los cuales ‌son interceptados ⁠por las fuerzas de defensa aérea ucranianas.

Según el ejército ucraniano, Rusia ​lanzó 164 drones contra Ucrania anoche, 150 de los cuales fueron interceptados.

Con información de Reuters