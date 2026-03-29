Italiano Antonelli gana el Gran Premio de Japón y se coloca líder del campeonato de Fórmula 1

Gran Premio de Japón

​El piloto de Mercedes Kimi Antonelli se benefició de una salida del automóvil de seguridad en el momento oportuno durante el Gran Premio de Japón del domingo para hacerse con su ‌segunda victoria consecutiva en la Fórmula 1 ‌y convertirse, con solo 19 años, en el líder del campeonato más joven de la historia de este deporte.

El italiano, que salió desde la pole pero cayó hasta la sexta posición tras una salida lenta, cruzó la línea de meta con 13,7 segundos de ventaja sobre el australiano Oscar Piastri, quien le dio al actual campeón, McLaren, su primer podio de la temporada. Charles Leclerc, de Ferrari, fue tercero.

La victoria de Antonelli, la segunda en las tres primeras carreras, le da una ventaja de nueve puntos en la ​clasificación general sobre su compañero ⁠de equipo George Russell.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El británico, que partía con una ventaja de cuatro puntos antes de la ‌carrera del domingo, terminó en un distante cuarto puesto.

"Por supuesto, es demasiado pronto para ⁠pensar en el campeonato", dijo Antonelli, quien también se convirtió ⁠en el primer italiano en ganar dos carreras de Fórmula 1 consecutivas desde Alberto Ascari en 1953.

"Pero vamos por buen camino", añadió, reconociendo la suerte que supuso la salida del auto de seguridad, pero también destacando ⁠su velocidad en la segunda mitad de la carrera.

ARRANQUE LENTO

Antonelli realizó una salida en la ​que los neumáticos patinaron, lo que le dejó en una situación vulnerable y ‌permitió a sus competidoras adelantarle.

Piastri, que largó tercero, lideró ‌la entrada en la primera curva por delante de Leclerc, el actual campeón del mundo Lando ⁠Norris, Russell y el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton.

No fue hasta la vuelta 21 cuando Antonelli volvió a ponerse en cabeza, tras heredar el liderato cuando sus competidores, incluido su compañero de equipo George Russell, entraron en boxes para cambiar a neumáticos nuevos.

Un fuerte accidente una vuelta más tarde del piloto ​de Haas Oliver ‌Bearman provocó la salida del auto de seguridad y decantó la carrera a favor de Antonelli. Eso le dio al italiano la oportunidad de hacer su parada mientras sus rivales rodaban a velocidad reducida y mantener el liderato, dejando a Russell, que había parado justo una vuelta antes y había liderado por delante de Antonelli, maldiciendo su suerte.

El británico Bearman recibió ⁠el visto bueno de los médicos tras salir cojeando del accidente.

Las repeticiones mostraron que tuvo que realizar una maniobra evasiva al acercarse rápidamente al Alpine de Franco Colapinto, con una diferencia de velocidad significativa entre los dos automóviles. Esto envió a Bearman a la hierba y provocó una fuerte colisión contra las barreras.

El joven de 20 años fue sometido a una radiografía en el centro médico del circuito, que reveló una contusión en la rodilla derecha, pero ninguna fractura, informó un portavoz de Haas.

Mientras, el podio de Piastri ayudó a McLaren a recuperarse de ‌un desastroso Gran Premio de China en el que ninguno de sus dos automóviles pudo tomar la salida en la carrera del domingo.

También supuso la redención para Piastri, quien hasta el domingo solo había dado vueltas en carrera al sprint del sábado en China, tras haber sufrido un accidente antes de su Gran Premio local, en Australia.

"¡Sí, nos va bien cuando conseguimos salir!", bromeó el piloto de 24 años.

Norris quedó quinto en ‌el otro McLaren, por delante de Hamilton, y el británico, al igual que Antonelli, se benefició de entrar en boxes bajo el auto de seguridad para ascender al tercer puesto.

Pero, a pesar de otra tarde de domingo de lucha rueda ‌a rueda, no pudo ⁠mantener su puesto en el podio.

Pierre Gasly fue séptimo con Alpine.

El cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen, que dijo estar "más que frustrado" tras una mala clasificación el ​sábado, salvó algunos puntos al terminar octavo. Liam Lawson fue noveno con Racing Bulls y Esteban Ocon décimo con su Haas.

Fernando Alonso dio a Aston Martin su primer resultado del año en la carrera de casa de Honda, su socio de motor. El español terminó 18.º.

Con información de Reuters