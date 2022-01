España envía buques de guerra al Mar Negro y ofrece cazas a la OTAN

España ha enviado buques de guerra para unirse a las fuerzas navales de la OTAN en el Mediterráneo y el Mar Negro.

España ha enviado buques de guerra para unirse a las fuerzas navales de la OTAN en el Mediterráneo y el Mar Negro, informó el jueves la ministra de Defensa Margarita Robles, mientras aumenta la tensión en la región por la concentración militar rusa en la frontera con Ucrania.

Un cazaminas ya está en camino y una fragata zarpará en tres o cuatro días, dijo Robles a periodistas. El Gobierno español también está estudiando la posibilidad de enviar aviones de combate a Bulgaria, destacó. "Rusia no le puede decir a ningún país lo que puede hacer, y la OTAN va a defender a cualquier país que quiera entrar", sostuvo la ministra, que agregó que la preferencia de España es una respuesta diplomática para resolver el conflicto.

La contribución española al despliegue militar de la OTAN en el este de Europa se produce después de que su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, discutieran el martes en una reunión celebrada en Washington una respuesta coordinada a la amenaza de Rusia sobre Ucrania.

Rusia ha concentrado decenas de miles de soldados en sus fronteras con Ucrania y los Estados occidentales temen que Moscú esté planeando un nuevo asalto a un país que invadió parcialmente en 2014.

El Kremlin niega que esté planeando un ataque, pero dice que podría emprender una acción militar no especificada si no se cumple una lista de demandas, incluida la promesa de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania como miembro.

Con información de Reuters