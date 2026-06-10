Apenas a diez días de la segunda vuelta, la titular de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó la "suspensión" del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras es investigado por presunta participación en la campaña electoral, algo prohibido por la legislación local. Al mandatario lo cuestionan también por denunciar irregularidades en la primera vuelta, que arrojó un balotaje entre su candidato, Iván Cepeda, y el postulante de derecha Abelardo de la Espriella.

La diputada miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" por su supuesta participación en actividades políticas, de cara a las elecciones del próximo 21 de junio.

Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario "siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación". La Justicia colombiana impone límites a los funcionarios para no involucrarse en los comicios con opiniones a favor o en contra de los postulantes.

Al enterarse de la iniciativa, Petro negó que pueda perder sus poderes de presidente de Colombia y ratificó que se mantendrá en el cargo hasta el 7 de agosto próximo, último día de su mandato. "Se ha dicho que voy a permanecer en el Gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así, el día final de mi mandato saldré, no sé a dónde ni a qué", declaró Petro ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York.

En su alocución, el mandatario colombiano remarcó que abandonará sus funciones para las que fue elegido en 2022 solo "como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente de Colombia". "No he hecho intervenciones políticas", lanzó después, según la agencia EFE.

Por qué quieren suspenderlo

La iniciativa, propuesta por una diputada de su propio partido, menciona que entre Petro publicó mensajes en redes sociales el 6 y 9 de junio "referidos de manera directa a candidatos y a la campaña" electoral rumbo al balotaje. "Juan Manuel Restrepo (candidato a la vicepresidencia) es un extremista de la derecha de la iglesia católica", dijo Petro en su cuenta de X, como muestra de una de sus publicaciones.

De concretarse, Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo. Sin embargo, esta es una potestad que no la tiene la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Para que suceda, la acusación de la Comisión debe primero ser aprobada un plenario de la Cámara de Representantes y luego pasar al Senado. Los artículos 175 y 194 de la Constitución, el Presidente solo puede quedar suspendido de su cargo cuando la Cámara Alta admita públicamente la acusación.