Costa Rica recibe primer grupo de migrantes deportados por Estados Unidos dentro de acuerdo

Autoridades costarricenses reciben en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría un vuelo con 25 personas deportadas de Estados Unidos

Costa Rica recibió el sábado el ‌primer grupo ‌de 25 migrantes deportados por Estados Unidos desde otros países, dentro de un acuerdo firmado en marzo, informaron las autoridades locales.

La ​Dirección ⁠General de Migración y ‌Extranjería costaricense precisó que ⁠las personas ⁠deportadas tienen ciudadanías de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, ⁠Kenia y Marruecos.

"A su ​ingreso al país ‌las personas migrantes ‌recibirán atención primaria por ⁠parte de la Policía Profesional de Migración, con la cooperación de la ​Organización ‌Internacional para las Migraciones (OIM)", precisó el organismo en un comunicado.

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El acuerdo establece que Costa Rica ⁠recibirá hasta 25 personas por semana desde Estados Unidos, país que proporcionará el apoyo financiero necesario y la OIM ofrecerá alimentos y alojamiento durante ‌los primeros siete días de su estancia en el país.

"De igual manera, las personas migrantes podrán en cualquier ‌momento aplicar por la categoría especial de refugio, cumpliendo ‌con los ⁠procedimientos ordinarios establecidos en la legislación", agregó ​el comunicado de la entidad migratoria.

Con información de Reuters