Costa Rica da golpe histórico a cártel de drogas que lideró extraditado a EEUU

Los costarricenses se encaminan hacia las elecciones del domingo en medio de un repunte del tráfico de drogas y la violencia que ha mermado la imagen del país como un remanso de paz para los turistas.

​Las autoridades judiciales de Costa Rica reportaron el martes la ejecución del mayor operativo policial en la ‌historia del país, que ‌llevó a la desarticulación de un cartel local liderado desde un pueblo caribeño por un hombre que en marzo fue extraditado a Estados Unidos.

Más de 1.500 agentes policiales ejecutaron 97 allanamientos en distintas partes del país para detener a 41 personas y decomisar bienes por un valor ​de casi 22 ⁠millones de dólares, informó en un video el director ‌del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

"Es ⁠el más grande. Nunca habíamos hecho ⁠tantos allanamientos con nuestros oficiales en colaboración con fiscales del Ministerio Público y cuerpos policiales del Poder Ejecutivo. Es histórico", ⁠dijo Soto sobre el resultado de meses de ​investigaciones con colaboración de la Administración para ‌el Control de Drogas de ‌los Estados Unidos (DEA).

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Las autoridades aseguran que con su fuerte ⁠despliegue en el caso llamado "Riverside" desarticulan a uno de los principales grupos locales operadores del narcotráfico internacional, causantes de la peor crisis de inseguridad en el país centroamericano ​conocido por ‌su tranquilidad y por atraer a millones de turistas cada año.

El operativo se basó en una extensa investigación policial sobre los negocios millonarios de la organización local aliada de un grupo colombiano llamado "Los ⁠costeños", informó el OIJ. El líder era un hombre llamado Edwin Pérez, alias "Pecho de rata", entregado a autoridades estadounidenses el 20 de marzo junto al exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa.

Ambos fueron capturados el 23 de junio de 2025, semanas después de entrar en vigor una reforma legislativa que hizo ‌posible entregar a costarricenses sospechosos de narcotráfico a autoridades de otros países.

Dos policías penitenciarios, dos exfutbolistas y una modelo son parte de los detenidos y deberán responder por algunos de los delitos mencionados por el Ministerio Público para este ‌caso, como tráfico nacional e internacional de drogas, tráfico de armas, tenencia de explosivos, introducción de drogas a centros penitenciarios, legitimación ‌de capitales y ⁠asociación ilícita.

Entre los bienes decomisados hay maquinaria de construcción, vehículos de lujo, seis hoteles, un redondel ​de toros, un restaurante, casas para alquiler turístico, un gimnasio y una cancha de fútbol, además de varias fincas con cientos de reses.

Con información de Reuters