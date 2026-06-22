Belga Doku regresa rápidamente a Londres para el nacimiento de su hijo

El extremo Jeremy Doku regresó a Londres tras volar desde la concentración de su equipo en el Mundial para estar junto a su mujer, que dio a luz el lunes a un niño llamado Praise, informó la Federación Belga de Fútbol.
"Jeremy recibió la noticia antes del partido de ayer de que el parto era inminente", declaró el médico del equipo, Brahim Hacene, en un comunicado de la federación belga. "Como ya llevaba varios días recibiendo el tratamiento médico adecuado, pudo volar sin riesgo para su salud para estar con su familia en este momento tan especial".
"Todo salió a la perfección, y tanto la madre como el padre y el bebé se encuentran de maravilla. Jeremy se reincorporará a la plantilla mañana (martes) por la tarde en Seattle", añadió Hacene.
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Doku se perdió el empate 1-1 de Bélgica ante Irán el domingo en Los Ángeles, tras haber sido descartado por el seleccionador Rudi García.
Bélgica, que ha empatado sus dos primeros partidos del Mundial contra Egipto e Irán, se enfrentará el viernes a Nueva Zelanda en Vancouver en su último encuentro del Grupo G.
(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)