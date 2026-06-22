Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de Bélgica

​El extremo Jeremy Doku regresó a Londres tras volar ‌desde la ‌concentración de su equipo en el Mundial para estar junto a su mujer, que dio a luz el lunes a un niño llamado Praise, ​informó la ⁠Federación Belga de Fútbol.

"Jeremy recibió ‌la noticia antes del ⁠partido de ayer ⁠de que el parto era inminente", declaró el médico del equipo, ⁠Brahim Hacene, en un ​comunicado de la federación ‌belga. "Como ya llevaba ‌varios días recibiendo el tratamiento ⁠médico adecuado, pudo volar sin riesgo para su salud para estar con su ​familia ‌en este momento tan especial".

"Todo salió a la perfección, y tanto la madre como el padre y ⁠el bebé se encuentran de maravilla. Jeremy se reincorporará a la plantilla mañana (martes) por la tarde en Seattle", añadió Hacene.

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Doku se perdió el empate 1-1 de Bélgica ‌ante Irán el domingo en Los Ángeles, tras haber sido descartado por el seleccionador Rudi García.

Bélgica, que ha empatado sus ‌dos primeros partidos del Mundial contra Egipto e Irán, se enfrentará ‌el viernes ⁠a Nueva Zelanda en Vancouver en su último ​encuentro del Grupo G.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; Editado en español por Javier Leira)