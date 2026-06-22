No se vio en TV: el gesto del Cuti Romero contra un jugador de Austria

La Selección Argentina está disputando, frente a Austria, su segundo partido en esta Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Luego de la victoria por 3-0 ante Argelia en el debut, los dirigidos por Lionel Scaloni precisan tan solo de un triunfo para sellar su pase a 16avos, objetivo que de momento están cumpliendo ante los europeos.
Fue precisamente Lionel Messi, mismo que deleitó a todos con su hat-trick ante los del norte africano, quien abrió el marcador y se convirtió así en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 17 gritos, superando a Miroslav Klose.
Si bien el gol fue sumamente cautivador, hay un detalle que no pasó desapercibido para muchos de los presentes en Arlington: el gesto del Cuti Romero con uno de sus rivales, a quien pecheó en medio de una discusión áspera.
¿Qué pasó con el Cuti Romero?
En determinado momento del partido, hubo una discusión entre Rodrigo De Paul y Kevin Danso, razón por la cual el cordobés se metió a separar de una manera muy particular: empujando con el pecho al austríaco, quien en un primer momento se mostró sorprendido, hasta que vio que se trataba del "Cuti" y esbozó una sonrisa.
Y es que, claro, ambos son compañeros en el Tottenham de Inglaterra donde el argentino es capitán. Aprovechando que son compañeros de vestuario en la rutina diaria, decidió interceder con la confianza que enviste a la relación que lleva con su colega europeo.