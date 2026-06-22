No se vio en TV: el gesto del Cuti Romero contra un jugador de Austria

Cuti Romero pecheó a un rival en pleno Argentina-Austria.

La Selección Argentina está disputando, frente a Austria, su segundo partido en esta Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Luego de la victoria por 3-0 ante Argelia en el debut, los dirigidos por Lionel Scaloni precisan tan solo de un triunfo para sellar su pase a 16avos, objetivo que de momento están cumpliendo ante los europeos.

Fue precisamente Lionel Messi, mismo que deleitó a todos con su hat-trick ante los del norte africano, quien abrió el marcador y se convirtió así en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 17 gritos, superando a Miroslav Klose.

La formación de la Selección Argentina para el duelo contra Austria.

Si bien el gol fue sumamente cautivador, hay un detalle que no pasó desapercibido para muchos de los presentes en Arlington: el gesto del Cuti Romero con uno de sus rivales, a quien pecheó en medio de una discusión áspera.

¿Qué pasó con el Cuti Romero?

En determinado momento del partido, hubo una discusión entre Rodrigo De Paul y Kevin Danso, razón por la cual el cordobés se metió a separar de una manera muy particular: empujando con el pecho al austríaco, quien en un primer momento se mostró sorprendido, hasta que vio que se trataba del "Cuti" y esbozó una sonrisa.

Y es que, claro, ambos son compañeros en el Tottenham de Inglaterra donde el argentino es capitán. Aprovechando que son compañeros de vestuario en la rutina diaria, decidió interceder con la confianza que enviste a la relación que lleva con su colega europeo.