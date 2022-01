La UE eliminó a Argentina, Australia y Canadá de la lista de países que entran sin restricciones

Cuáles son los nuevos requisitos para viajar al Viejo Continente desde nuestro país, tras la decisión de quitar a la Argentina de la lista segura. Lo mismo pasó con Australia y Canadá.

El Consejo de la Unión Europea, en medio del crecimiento de casos de coronavirus, recomendó el lunes reintroducir restricciones de viaje con Argentina, Australia y Canadá, según se informó el organismo en un comunicado.

"El Consejo de la UE, tras revisar las recomendaciones para el levantamiento de las restricciones de viaje por la situación con el coronavirus, actualizó la lista de terceros países con los que se recomienda eliminar las restricciones de viaje. En particular, Argentina, Australia y Canadá quedaron excluidos de esta lista", dice el documento.

Ahora sólo 14 países están en la nómina de permitidos: Bahréin, Chile, Colombia, Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China (sujeto a reciprocidad).

El Consejo actualiza cada dos semanas la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje.

"Los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades que no figuran en el Anexo I están sujetos a restricciones de viaje temporales. Esto es sin perjuicio de la posibilidad de que los estados miembros levanten la restricción temporal de viajes no esenciales a la UE para viajeros con todas las vacunas", agrega el comunicado publicado en la página oficial del Consejo de la UE.

La UE permite la llegada de viajeros no esenciales para personas vacunadas por aquellos sueros aprobados por el Viejo Continente o por la OMS. Además, permite el ingreso de viajeros provenientes de los países de la "lista segura" que no estén inoculados o que lo hayan hecho con otro tipo de vacunas. Sin embargo, cada país del bloque puede poner sus propias medidas más restrictivas o permisivas al respecto.

Austria, primer país con vacuna obligatoria

Tras la aplicación de las vacunas de uso de emergencia para detener el avance del Covid-19, Austria se convertirá a principios de febrero en el primer país de Europa en hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus para adultos, bajo pena de elevadas multas, según informó el canciller austríaco. "Como estaba previsto, vamos a hacer que la vacunación sea obligatoria a principios de febrero", indicó en conferencia de prensa el conservador Karl Nehammer, al frente del país en un gobierno de coalición con los ecologistas.

Tras revisar los planes ​para poner en vigencia la obligatoriedad de la vacuna, el Gobierno austríaco aclaró que se aplicará a todos los residentes que hayan cumplido 18 años -salvo que estén exentos por motivos de salud- y no para los mayores de 14 años, como se pretendía originalmente.

Con información de Télam