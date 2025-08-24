Un fotógrafo argentino participará de una misión humanitaria en Gaza junto a Greta Thunberg

Nicolás Marín, el fotógrafo argentino que irá a Gaza.

El fotógrafo argentino Nicolás Marín viaja a la nueva misión que liderará la activista sueca, Greta Thunberg, cuyo objetivo es llegar a Gaza con alimentos e insumos médicos. El vuelo hacia España partió el sábado a las 21 desde Ezeiza.

Marín, de 25 años, profesional de la fotografía y galardonado en 2023 como el mejor captador de imágenes de la naturaleza en el mundo, confesó que acometerá la misión con cierto temor. "Qué difícil”, reflexionó cuando presentó un video de la situación en Gaza en su cuenta de Instagram, donde informó: "Es que finalmente decidí ir".

“Este es el llamado más riesgoso, histórico y legendario que recibí en mi vida”, afirmó mientras se veía un video de de una explosión enclave. En el posteo que publicó en en sus redes sociales, siguió: “Se imaginarán cómo están mi mamá, mi papá, mi familia, pero ahora necesito que mi familia también sean ustedes”.

“No sé de dónde voy a sacar la fuerzas para hacer esto, pero realmente me siento preparado. Me embarco en la misión humanitaria más grande de la historia rumbo a Gaza y no lo hago solo, sino que acompañaré a la gran Greta Thunberg”, destacó.

Informó que en total irán 55 barcos “para poder acercar alimentos e insumos médicos a la población que más lo necesita” y aclaró que no puede “contar más de la misión”, pero pidió que no dejen solos a los expedicionarios. “Vamos a pasar por un montón de momentos difíciles. Con 25 años realmente es muy difícil poder procesar toda esta información”, admitió.

Nicolás Marín: "La vida me pone de este lado de la historia"

Un rato antes de embarcarse a España, el fotógrafo publicó algunas historias en su cuenta de Instagram sobre el tema. "Soy una persona normal como todos ustedes. Que le gustaría estar el fin de semana con sus amigos y compartiendo un rato. Pero no. La vida me pone de este lado de la historia. Y peor para quienes la están pasando verdaderamente mal", escribió.

Nicolás Marín compartió un emotivo video en Instagram.

"No me puedo quedar haciendo nada. El mundo está muy mal, pero también el mundo tiene mucha esperanza y amor para dar. Vamos con más corazón y amor que nunca", agregó Marín.